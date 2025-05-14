على الهواء مباشرة، لحظة مقتل مرشحة لمنصب عمدة في المكسيك برصاص مسلحين (فيديو)

قُتلت مرشحة لمنصب عمدة في المكسيك برصاص مسلحين يُشتبه في انتمائهم لعصابات إجرامية، على الهواء مباشرة، لتصبح ثاني سياسية تُقتل بالولاية قبيل الانتخابات المقررة في أول يونيو.

#BREAKING: mayoral candidate Yesenia Lara Gutierrez was shot dead during a live event in Veracruz, Mexico. The brutal attack also claimed the lives of three of her supporters, leaving three others injured.



The incident has sent shockwaves through the nation, occurring just… pic.twitter.com/JW4In6fy6j May 13, 2025

وقد لقيت يَسينيا لارا جوتييريس، المرشحة عن حزب مورينا الحاكم، مصرعها يوم الأحد في أثناء لقائها أنصارها في بلدة تيكسيستيبيك الصغيرة، الواقعة في ولاية فيراكروز على ساحل الخليج، حيث كانت تخوض حملة انتخابية.

وأظهر بث مباشر مرعب على فيسبوك جوتييريس وهي تحيي سكان البلدة التي يبلغ عدد سكانها نحو 20 ألف نسمة، وسط حشد من المؤيدين.

وأثناء سيرها وسط الحشود المبتسمة والهتافات، انطلقت فجأة أصوات إطلاق نار من خارج الكاميرا.

وأمكن سماع نحو 20 طلقة نارية في الفيديو، الذي ظل منشورا على صفحة جوتييريس في فيسبوك حتى اليوم التالي.

وأعلنت حاكمة ولاية فيراكروز، روسيو ناهلي جارسيا، المنتمية أيضا لحزب مورينا التابع للرئيسة المكسيكية كلاوديا شاينباوم، أن ابنة جوتييريس قتلت أيضا في الهجوم، إضافة إلى شخصين آخرين، وأُصيب ثلاثة آخرون.

ولم تُكشف أي معلومات عن دوافع الهجوم، بحسب ما قالت الرئيسة شاينباوم خلال مؤتمر صحفي صباح الإثنين.

وأشارت إلى أن الحكومة الفيدرالية تقدم الدعم، بما في ذلك التواصل مع مكتب المدعي العام للولاية، مضيفة: "نحن نتعاون، خصوصًا مع وزير الأمن، ونقدم كل ما يلزم من دعم خلال هذه الفترة الانتخابية في فيراكروز ودورانجو".

وبعد أيام، قُتلت عمدة بلدية كوتيخا في ولاية ميتشواكان في أثناء عودتها من نادٍ رياضي برفقة حارسها الشخصي.

وفي أكتوبر الماضي، تم قطع رأس عمدة عاصمة جيريرو، تشيلبانسينجو، بعد أقل من أسبوع على توليه المنصب، وعُثر على رأسه فوق سيارته.

وقبل أقل من أسبوعين، قُتل جيرمان أنوار فالنسيا، وهو أيضًا من حزب مورينا الحاكم، بالرصاص في مقر حملته الانتخابية في بلدة كوسكوهي في شمال ولاية فيراكروز.

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