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رياضة

رابطة الأندية ترد على منع ممثلها من حضور جلسة أزمة مباراة القمة غدا

طه عزت رئيس لجنة
طه عزت رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية، فيتو

رابطة الأندية، شدد مصدر مسؤول داخل رابطة الأندية المصرية المحترفة، على أن طه عزت مدير إدارة المسابقات، سيمثل أمام لجنة التظلمات غدًا الخميس، للاستماع لأقواله في أزمة مباراة القمة 130، وشرح كافة التفاصيل الخاصة بالقرارات الصادرة عن الرابطة.

 

عدم مثول رئيس المسابقات أمام التظلمات مرفوض

وأكد المصدر في تصريحات تليفزيونية، أن الحديث عن خروج توجيهات من مسؤولي رابطة الأندية، لطه عزت رئيس لجنة المسابقات من أجل عدم حضوره غدًا الخميس، مرفوض ولا أساس له من الصحة.

جاهزون لتبرير حيثيات قرارنا 

وأضاف المصدر: "حيثيات القرار الأول باعتبار الأهلي خاسرًا من الزمالك 3-0 وخصم 3 نقاط منه نهاية الموسم جاهزة، كما أن الأسانيد التي استندنا إليها في تعديل هذا القرار موجودة، وسيعرضها طه عزت أمام لجنة التظلمات".

 

موعد اجتماع لجنة التظلمات

وتجتمع لجنة التظلمات باتحاد الكرة غدًا الخميس 15 مايو، لنظر شكوى الزمالك وبيراميدز ضد رابطة الأندية، بعد تراجع الأخيرة عن قرارها بخصم 3 نقاط أخرى من الأهلي نهاية الدوري، على خلفية واقعة انسحابه أمام الأبيض في مباراة القمة 130 بالدوري المصري الممتاز.

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