فرار جماعي لسجناء خطرين من سجن الجديدة بطرابلس بعد الاشتباكات العنيفة

تمكن عدد من السجناء المحكومين بأحكام مشددة من الفرار الجماعي من سجن الجديدة بالعاصمة الليبية طرابلس، بعد اشتباكات عنيفة اندلعت أمام بوابات السجن.

وأكدت الشرطة القضائية في بيان أن الفارين مدانون في قضايا جنائية خطرة ما يشكل تهديدا أمنيا كبيرا بعد فرارهم.

وحذرت الشرطة القضائية من أن استمرار الاشتباكات قد يؤدي إلى عواقب كارثية تهدد استقرار العاصمة الليبية بأكملها.

وتجددت الاشتباكات العنيفة فجر اليوم الأربعاء بمنطقة رأس حسن وشارع الجرابة وجامع الصقع في طرابلس بين قوات جهاز الردع واللواء 444 قتال.

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