المرة الثانية خلال 24 ساعة، حريق هائل بكورنيش النيل في حلوان (صور)

كلاكيت تاني مرة، نشب حريق هائل في أرض فضاء بمنطقة كفر العلو في حلوان على كورنيش النيل.

ودفعت مديرية أمن القاهرة بعدد من سيارات الإطفاء التي تمكنت من السيطرة عليه وجار فحصه من قبل فريق المعمل الجنائي للوقوف على أسبابه.

ويأتي هذا الحريق بعد 24 ساعة من حريق مماثل بحريق بكورنيش النيل بمنطقة المعصرة وبالفحص تبين نشوب الحريق بمخالفات وهيش يوجد بمحيط الكورنيش وتمكنت قوات المطافئ من السيطرة عليه إلا أنه تجدد مع بداية صباح اليوم الأربعاء.



حريق على كورنيش النيل بالمعصرة

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغًا من الأهالي باندلاع حريق بالهيش ومخلفات على كورنيش النيل بمنطقة المعصرة مساء الثلاثاء وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 5 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق لمنع امتداده للمجاورات ومحاولة السيطرة عليه.

وكشف المعاينة الأولية أن النيران نشبت في الهيش والمخلفات على مساحة تقدر بنحو 500 متر.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



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