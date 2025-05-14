شهروا بيه، تامر حسني يحرر محضرا رسميا ضد شركة دعاية وإعلان بالشيخ زايد

تحقق قوات مباحث الجيزة في بلاغ تقدم به هيئة الدفاع عن المطرب تامر حسني، ضد الممثلة القانونية، لشركة دعاية وإعلان، في محضر رسمي حرره بقسم شرطة الشيخ زايد يتهمها فيه بالتشهير به والبلاغ الكاذب ضده بعد رفعها قضية شيك بدون رصيد ضده، وذلك من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات لكشف ملابسات الواقعة.

وقال محامي الفنان تامر حسني إن الممثلة القانونية للشركة قامت في عام 2024، برفع دعوى إصدار شيك بدون رصيد من بنك قطر الوطني بمبلغ 247 ألف جنيه مما تسبب في صدور حكم بحبسه 5 أشهر في شهر أكتوبر عام 2024.

وأضاف في بلاغه أن موكله المطرب حصل على براءة في شهر يناير الماضي وتحرر المحضر رقم 1679 لسنة 2025 جنح ثانًٍ الشيخ زايد، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وتلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من المقدم محمد راغب، رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد ثان، مفاده حضور محامٍ وكيلًا عن المطرب تامر حسني ليحرر محضر ضد الممثلة القانونية، لشركة دعاية وإعلان يتهمها فيه بالتشهير به والبلاغ الكاذب ضده.

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