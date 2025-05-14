الأربعاء 14 مايو 2025
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أخبار مصر

زلزال جديد بقوة 4,2 يضرب شمال مرسى مطروح والبحوث الفلكية تكشف التفاصيل

زلزال مصر، فيتو
زلزال مصر، فيتو
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زلزال مصر، سجلت الشبكة القومية للزلازل اليوم الأربعاء في تمام الساعة 3:57 صباحًا هزة أرضية  بقوة  4.26 درجة على مقياس ريختر على بعد 421 كيلومترًا  شمال مرسى مطروح وبعمق 55.55 كم

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الهزة تقع فى خط طول 27.0 شرقًا و35.12 شمالًا، ولم يرد للمعهد ما يفيد بشعور  المواطنين بهذه الهزة ولم يحدث أى خسائر فى الممتلكات والأرواح

 

وكانت قد سجلت الشبكة القومية للزلازل اليوم الأربعاء فى تمام الساعة 1:51 صباحًا هزة أرضية  بقوة  6.4 درجة على مقياس ريختر على بعد 631 كيلومترًا  شمال رشيد وبعمق 76 كم


الهزة تقع فى خط طول 27.0 شرقا و35.12 شمالًا، وورد للمعهد ما يفيد بشعور  المواطنين بهذه الهزة ولم يحدث أي خسائر في الممتلكات والأرواح.


ووجه  المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، العديد من النصائح للمواطنين لمواجهة الزلازل وجاءت كالآتي:

1_ عدم استخدام المصعد الكهربائي تجنبًا لأي أعطال. 

2_ فصل الكهرباء والغاز.

3_ التزام الهدوء وعدم الفزع.

4_ عدم اللجوء إلى النوافذ والرفوف المتحركة وتمدد تحت كنبة أو طاولة كبيرة الحجم.

5 _ الابتعاد عن الشاطئ تجنبا لأى موجات فيضانية وعدم الاقتراب منه قبل ١٢ ساعة.

6_ للموجودين فى المدارس الخروج إلى الفضاء واستخدام مخرج الطوارئ.
 

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