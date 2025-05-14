في أقل من شهرين ونصف، كيف أعاد أوسكار الهيبة لحكام مصر ووصل بمباريات الدوري الحاسمة لبر الأمان

أوسكار رويز، شهدت الأيام الأخيرة هدوء العاصفة الشديدة التي ضربت منظومة التحكيم المصري في الموسمين الماضيين، خاصة على مستوى مسابقة الدوري الممتاز البطولة الأهم والأقدم على المستويين المحلي والقاري، ما أعتبره الكثير من المحللين والمتابعين، بداية ظهور لمسات الكولومبي أوسكار رويز الرئيس الجديد للجنة الحكام، الذي تسلم مهام منصبه مطلع شهر مارس الماضي أي قبل شهرين ونصف فقط

والحقيقة أن الرجل بذل مجهودا كبيرا مع الحكام في كل الدرجات، خلال الفترة الماضية، حيث قام رفقة أعضاء لجنته بإقامة العديد من المعسكرات في القاهرة وخارجها، لحكام الفروع ومحكمات دوري الكرة النسائية والحكام المساعدين

كما عقد أكثر من ورشة عمل لتدريب وتطوير مستوى حكام تقنية الفيديو "الفار".

أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، فيتو

تطبيق العدالة ورد الاعتبار للحكام المظلومين

من بين أفضل الأشياء التي قام أوسكار رويز، حرصه الشديد على تطبيق العدالة والشفافية لأسلوب العمل داخل منظومة التحكيم، والبعد عن المجاملات لهذا الحكم أو ذاك، وأن يحصل كل حكم على فرصته وفق لما يقدمه من مردود خلال المعسكرات ومستواه في إدارة المباريات.

أسلوب الكولومبي أوسكار رويز في تطبيق مبدأ العدالة وإعمال مبدأ الشفافية، ساعده في رد الاعتبار لعدد من الحكام الموهوبين، الذين تعرضوا لاضطهاد وظلم من قبل لجان الحكام السابقة، إما باستبعادهم من إدارة المباريات بالكلية أو إبعادهم عن إدارة مباريات الديربي رغم كفاءتهم الفنية وخبراتهم التحكيمية.

الغندور ينجح في إدارة قمة الزمالك وبيراميدز بكفاءة، فيتو

أحمد الغندور

شهدت السنوات الماضية تعرض الحكم الدولي أحمد الغندور لحالة اضطهاد كبيرة من قبل مسئولي لجان الحكام السابقة، قيل أنها جاءت نكاية في عمه جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق، الذي تجمعه علاقات مضطربة وغير جيدة مع أغلب من تولوا رئاسة لجنة الحكام من بعده، فكانوا ينتقمون منه في ابن أخيه الحكم أحمد الغندور، عبر قلة إشراكه في إدارة المباريات وإبعاده عن مباريات الديربي التي تصنع نجومية الحكام.

منذ تولى أوسكار رويز رئاسة لجنة الحكام، نجح في إعادة اكتشاف أحمد الغندور وأعاد له كبرياءه وثقته في قدراته التحكيمية، وبدأ يعتمد عليه بشكل كبير في إدارة المباريات الصعبة في مسابقة الدوري الممتاز، سواء مباريات الصراع على اللقب أو مباريات الإفلات من الهبوط، كما شهد معدل الاعتماد على الغندور في مباريات الدوري المصري ارتفاعا فيما يتعلق بعدد المباريات التي تسند إليه كحكم ساحة.

أوسكار يحاضر الحكام، فيتو

أوسكار يكلف الغندور بقمة الزمالك وبيراميدز

جاء قرار الكولومبي أوسكار رويز بإسناد إدارة مباراة الزمالك وبيراميدز أمس الثلاثاء، ضمن صراع المنافسة على لقب الدوري، لتؤكد أن الخواجة يثق كثيرا في قدرات الغندور وكفاءته الفنية، فمباريات الزمالك وبيراميدز باتت من أقوى مباريات القمية في السنوات الأخيرة، شأنها شأن مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز والأهلي

ونجح الغندور بالفعل في إدارة مباراة الزمالك وبيراميدز بكفاءة عالية، وقرارات سلمية ولياقة بدنية على أعلى مستوى ساعدته على التواجد قريبا من كل لعبة كما وضح التنسيق والتفاهم الجيد بينه وبين مساعديه، لينال إشادة مسئولي الفريقين بعد المباراة، ويؤكد قدرته على إدارة أي مباراة قمة والخروج بها إلى بر الأمان.

آخر المواجهات المهمة التي أدارها الغندور

أسند أوسكار رويز في المرحلة الثانية من مسابقة الدوري أربع مباريات صعبة بينهم مباراتين في صراع الإفلات من الهبوط هما، المحلة وسموحة، وسموحه والإسماعيلى، إلى جانب مباراتين في صراع المنافسة على اللقب هما الأهلي والمصري وأخيرا الزمالك وبيراميدز.

أحمد الغندور يشارك في 105 مباراة دولية، فيتو

أرقام مهمة في مسيرة أحمد الغندور التحكيمية

- عدد المواسم التي شارك فيها: (١٤ موسما)

- عدد المباريات التي أدارها حتى الآن: ١٧٦ مباراة بالدوري

- عدد المبارايات الدولية: ١٠٥ مباريات

- عدد البطولات الإفريقية: ٩ بطولات

- عدد البطولات العربية للأندية والمنتخبات: ٣ بطولات

الحكم الدولي محمود بسيوني، فيتو

إعادة اكتشاف محمود بسيوني

من بين الحكام الذين قام أوسكار رويز بإعادة اكتشافهم ورفع الظلم عنهم محمود بسيوني، الذي تعرض لتجاهل كبير من السنوات الماضية من قبل لجان الحكام المتعاقبة، على الرغم من أنه الحكام الملتزمين ويحافظ على لياقته البدنية ورشاقة جسده بشكل كبير، حتى إن بعض خبراء التحكيم يرون أنه يملك بنيانا جسمانيا مثاليا لحكم كرة القدم.

وبحسب مقربين من الحكم محمود بسيوني فإنه قد إشتغل على نفسه جيدا في الفترة الأخيرة، واستمع لنصائح أوسكار وتعليماته الفنية، ما جعل مستواه يتقدم بشكل كبير وهو ما أكده خلال المباريات الصعبة التي أدارها في الجولات الأخيرة من مسابقة الدوري وآخرها مباراة سيراميكا أمام أما الأهلي في مجموعة التتويج بلقب الدوري أمس الثلاثاء والتي أدارها بسيوني بكفاءة عالية رغم صعوبة المباراة والضغط العصبي على لاعبي الفريق الأحمر، بسبب صراع النقطة المشتعل بينه وبين بيراميدز، إلا أن بسيوني خرج باللقاء لبر الأمان.

أوسكار مع جهاد جريشة عضو لجنة الحكام، فيتو

منح الثقة للحكام الصاعدين

نجاحات أوسكار لم تتوقف عند الغندور وبسيوني، ولكنه نجح في تطوير المستوى الفني للعديد من الحكام الصاعدين في دوري القسم الأول، وبات يعتمد عليهم بشكل كبير في إدارة المباريات مثل مصطفى الشهدي وإبراهيم محمد وغيرهم من الحكام.

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