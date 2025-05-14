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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها نهائي كأس إيطاليا

ريال مدريد الإسباني،
ريال مدريد الإسباني، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الأربعاء عدد من المباريات الهامة في الدوري الاسباني ونهائي كأس إيطاليا.. تستعرض فيتو مواعيدها والقنوات الناقلة لها على النحو التالي:

 

الدوري الإسباني 

ألافيس ضد فالنسيا - الساعة 8 مساء - قناة بي إن سبورت 3 HD

فياريال ضد ديبورتيفو ليجانيس - الساعة 8 مساء - القناة الناقلة غير متاحة.

ريال مدريد ضد مايوركا - الساعة 10:30 مساء - قناة ي  إن سبورت 1HD

إيه سي ميلان الايطالي، فيتو
إيه سي ميلان الإيطالي، فيتو

نهائي كأس إيطاليا 

بولونيا ضد ميلان - الساعة 10 مساء - قناة Starz Play App

توموري يثير الفزع في ميلان

أثار فيكايو توموري، مدافع ميلان، حالة من القلق لدى فريقه بعد إصابته خلال مباراة بولونيا في الجولة 36 من الدوري الإيطالي، وقبل مواجهة الفريق ذاته في نهائي كأس إيطاليا اليوم الأربعاء.

وخرج توموري من ملعب سان سيرو بعد 14 دقيقة فقط، إثر محاولته قطع تمريرة حاسمة لبولونيا برأسه إلى حارس مرماه ماينان.

وواصل الركض لكنه تعثر وسقط برأسه على ظهر لاعب بولونيا، مما تسبب في فقدان توازنه.

وطلب الدولي الإنجليزي العلاج فورًا، وحاول استكمال اللعب لدقائق قبل أن يسقط مجددًا.

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مواعيد مباريات اليوم الدوري الإسباني نهائي كأس إيطاليا ريال مدريد بولونيا ضد ميلان

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