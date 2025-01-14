أخبار مصر: رسالة والدة طالبة الإسكندرية بعد وفاتها، انتشار فطر "زومبي" بسبب حرائق أمريكا، مفاجأة في وفاة سيدة بحقنة مضاد حيوي

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

عضو مجلس أمناء مدرسة "نوتردام دي سيون" تكشف عن رسالة مؤثرة لوالدة الطالبة ريناد عماد بعد وفاتها

قالت مها عبد العزيز عضو مجلس أمناء مدرسة "نوتردام دي سيون" بالإسكندرية: "والدة ريناد عماد قالت إنها مش عايزة تشوف صور البنت والإشاعات اللي بتوجعها على السوشيال ميديا".

خبير يكشف عن خدعة كبرى يتعرض لها الشعب الإثيوبي ويرد على مزاعم دعاء المصريين بانهيار السد

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن خدعة كبرى يتعرض لها الشعب الإثيوبي بشأن سد النهضة.

الخيال قد يصبح واقعا، تحذير من انتشار فطر قاتل يحول البشر إلى زومبي بسبب حرائق أمريكا

يحذر الخبراء من أن فكرة انتشار وباء "زومبي" بسبب فطر قاتل، والتي كانت تُعتبر خيالًا علميًا، قد تصبح أقرب إلى الواقع مما نتصور، خاصة مع تزايد حرائق الغابات.

بعد التغير المفاجئ، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم ونصائح هامة لهؤلاء

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من الشبورة المائية الكثيفة صباحًا اليوم الثلاثاء 14 يناير، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

مش أول مرة يحصل معاها كدا، الصيدلي المتهم بإنهاء حياة سيدة بحقنة مضاد حيوي بالمنوفية يكشف مفاجأة

كشف الصيدلى صاحب واقعة وفاة سيدة بقرية إسطنها التابعة لمركز الباجور فى محافظة المنوفية، بسبب حقنة فمضاد حيوى عن مفاجآت تخص الواقعة وذلك بعد تحرير زوج السيدة المتوفاة محضرًا رسميًّا بقسم شرطة الباجور يتهمه فيه بالتسبب فى إنهاء حياتها.

ثاني إطلاق في 2025، كوريا الشمالية تطلق مقذوفات غير محددة باتجاه بحر اليابان

قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا قبالة ساحلها الشرقي، الثلاثاء.

رد حاسم من زوجة مدحت شلبي بشأن حالته الصحية وتوجه رسالة للمشككين

وجهت الفنانة سحر نوح زوجة المعلق الرياضي مدحت شلبي رسالة حاسمة للمشككين في حالة الصحية، بعد أن آثار جدلًا واسعًا بعد تعليقه على مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني.

نجم الأهلي ينصح أكرم توفيق: الأحمر مبيتلويش دراعه وعايز تجدد ضحي بـ 10 مليون جنيه

أكد محمد عبد الجليل، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، عليه أن يضحي من أجل الاستمرار في الفريق.

مريم شريف بطلة فيلم سنووايت: بقدم شخصية قوية ونفسي أمثل مع منى زكي

أعربت مريم شريف، بطلة فيلم سنووايت عن سعادتها الكبيرة بالعرض الخاص للفيلم، مؤكدة أنها تلقت دعمًا كبيرًا من كل النجوم الذين شاركوا في هذا العمل منهم محمد ممدوح وصفوة ومحمد جمعة وكريم فهمي.

اليوم، سماع المرافعة في ثالث جلسات محاكمة 73 متهما بـ"خلية التجمع"

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، سماع المرافعة في ثالث جلسات محاكمة 73 متهما من عناصر الجماعات الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ " خلية التجمع ".

حقيقية ولكن، قصة نجاة مركز قرآني من حرائق لوس أنجلوس (صور)

انتشرت صورة على صفحات وحسابات على مواقع التواصل، قيل إنها تُظهر مركزًا إسلاميًّا لتدريس القرآن نجا دون ما حوله من مبان من حرائق لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.

بشير التابعي: رحيل زيزو يسبب انهيار الزمالك وإدارة النادي بتسلم اللاعب للجمهور

أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، أن محمد عواد، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، أفضل من محمد صبحي.

إصابة 15 إسرائيليا أثناء هروبهم إلى الملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن 15 إسرائيليًّا أصيبوا أثناء هروبهم إلى الملاجئ بعد تفعيل صفارات الإنذار جراء إطلاق صاروخ من اليمن على تل أبيب.

وصل لهدفه، الحوثيون يعلنون استهداف وزارة الدفاع الإسرائيلية بصاروخ "فلسطين 2"

أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الثلاثاء، أنها استهدفت وزارة الدفاع الإسرائيلية بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين 2"، مشيرة إلى أنها ثالث عملية تنفذها ضد إسرائيل خلال 12 ساعة، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صاروخين أطلقا من اليمن.

غدا آخر فرصة، المستندات المطلوبة للتقديم على شقق سكن كل المصريين 5

تغلق وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، غدًا الأربعاء باب التقديم ورفع المستندات لشقق سكن كل المصريين.

ظلوا عدة أشهر تحت الأرض، وفاة 100 عامل غير شرعي داخل منجم ذهب بجنوب إفريقيا (فيديو)

لقي 100 على الأقل من عمال المناجم غير الشرعيين حتفهم في منجم ذهب مهجور في جنوب إفريقيا بعد أن ظلوا محاصرين تحت الأرض لعدة أشهر.

معارضة للنظام من داخل بيت الأسد، من هي مجد جدعان العائدة لسوريا بعد هروب 17 عاما (فيديو)

في أجواء احتفالية بمقهى دمشقي عريق تخللتها "العراضة الشامية" استُقبلت المعارضة السورية مجد جدعان، شقيقة زوجة ماهر الأسد، بعد غياب عن سوريا استمر لأكثر من 17 عامًا.

طبيبة تنصح بقياس ضغط الدم لكل طفل بلغ عمره 3 سنوات وتكشف السبب

كشفت الدكتورة رانيا حجازي، أستاذ طب الأطفال بكلية الطب جامعة القاهرة عن إمكانية إصابة الأطفال بضغط الدم، مشيرة إلى أن الجمعيات الأوروبية لمرض السكر توصي بأهمية قياس الضغط لكل طفل تخطى عمره 3 سنوات بشكل سنوي لتجنب الإصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم عند الأطفال خاصة وأن مرض ارتفاع ضغط الدم أصبح يصيب الأطفال ولا يقتصر على كبار السن.

بشكل سري، جوارديولا ينفصل عن زوجته بعد 30 عاما من الزواج

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن المدرب بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، انفصل عن زوجته كريستينا سيرا دون أن يعلن ذلك رسميًّا.

ماكرون شر لنا، رئيس بوركينا فاسو يدعو الأفارقة إلى التخلص من المستشارين الفرنسيين

دعا رئيس بوركينا فاسو إبراهيم تراوري، أمس الإثنين، الدول الإفريقية إلى التخلص من المستشارين العسكريين الفرنسيين من أجل بناء جيوش حقيقية.

ترامب يعلق على تقدم مفاوضات اتفاق غزة ويشكك في موعد إتمام الصفقة اليوم

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إنه يعتقد أن اتفاقا بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة قد يكتمل بحلول نهاية الأسبوع.

حريق هائل في محل قطع غيار السيارات وكاوتش بالعجمي وحالات اختناق بين سكان المنطقة (صور)

نشب حريق هائل في محل قطع غيار سيارات وكاوتش بمنطقة البوابة 8 بطريق مستشفى العجمي بحي العجمي غرب الإسكندرية.

غزة ما بعد الحرب، خطة بلينكن لـ إعادة الإعمار والحكم

كشف 3 مسؤولين أمريكيين، الثلاثاء، ملامح خطة وزير الخارجية أنتوني بلينكن بشأن الأمن والإدارة وإعادة الإعمار في غزة بعد الحرب بين إسرائيل وحماس.

اليوم، أولى جلسات استئناف نجل زوجة شيف شهير على حكم حبسه في دهس عامل دليفري

تنظر محكمة جنح مستانف الشيخ زايد اليوم أولى جلسات استئناف نجل زوجة شيف شهير، على حكم حبسه سنة في اتهامه بدهس عامل دليفري بسيارة ملك الشيف بمدينة الشيخ زايد.

ترامب عن حرب أوكرانيا: الأمر متروك لـ بوتين

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في حديث عن مستقبل الحرب بين روسيا وأوكرانيا أن "هناك استراتيجية واحدة فقط، والأمر متروك لبوتين".

بعد إغمائه داخل الطائرة، ماذا قال طبيب الأهلي عن احتياج وسام أبو علي إلى منظم لضربات القلب

قال الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، إن المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي لا يحتاج إلى جهاز منظم لضربات القلب كما يردد البعض.

ارتكبنا مجازر بالأمر، جنود إسرائيليون يوقعون على رسالة بالتوقف عن القتال في غزة حال عدم التوصل لاتفاق

وقع حوالي 200 جندي على رسالة أعلنوا خلالها رفضهم الاستمرار في القتال بقطاع غزة، مؤكدين أنهم سيتوقفون عن القتال إذا لم تؤمن حكومة بنيامين نتنياهو وقف إطلاق النار.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة، أبرزها ليفربول ضد نوتنجهام

تقام مساء اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات الهامة في الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج والدوري الإيطالي والدوري الألماني وكأس فرنسا.

شركة سوني تتبرع بـ 5 ملايين دولار لجهود الإغاثة من الحرائق في لوس أنجلوس

أعلنت شركة سوني، تبرعها بـ 5 ملايين دولار، لجهود الإغاثة من الحرائق في لوس أنجلوس، بولاية كاليفورنيا.

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