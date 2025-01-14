ترامب يعلق على تقدم مفاوضات اتفاق غزة ويشكك في موعد إتمام الصفقة اليوم

حرب غزة ، قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إنه يعتقد أن اتفاقا بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة قد يكتمل بحلول نهاية الأسبوع.

وأضاف ترامب في مقابلة مع موقع "نيوزماكس": "أنا أفهم أنه تم التوصل إلى مصافحة، هم بصدد إنهاء الاتفاق، لكن يجب أن يتم ذلك"، من دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.

يشار إلى أن السفير المقبل لترامب في الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، موجود في المنطقة، والتقى مسؤولين إسرائيليين وقطريين في الأيام الماضية.

ويتعاون ويتكوف عن كثب مع المبعوث الأمريكي المنتهية ولايته للشرق الأوسط بريت ماكجورك، الذي كان في الدوحة لعدة أيام.

وكان ترامب قد حذر الأسبوع الماضي من أن "الجحيم" سينفجر في الشرق الأوسط، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل تنصيبه في 20 يناير الجاري.

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن كافة التقديرات رجحت بأن يتم الإعلان عن التوصل لصفقة مع حماس ظهر اليوم الثلاثاء.

وكان الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته جو بايدن قد قال في خطاب الوداع مساء أمس الإثنين، إن سكان قطاع غزة عاشوا الجحيم والفلسطينيون يحتاجون إلى السلام، لافتا إلي أن الولايات المتحدة تضغط من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.

وأكد بايدن: "نحن على وشك التوصل لاتفاق لـ وقف إطلاق النار في غزة".

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