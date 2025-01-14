مش أول مرة يحصل معاها كدا، الصيدلي المتهم بإنهاء حياة سيدة بحقنة مضاد حيوي بالمنوفية يكشف مفاجأة

كشف الصيدلى صاحب واقعة وفاة سيدة بقرية إسطنها التابعة لمركز الباجور فى محافظة المنوفية، بسبب حقنة فمضاد حيوى عن مفاجآت تخص الواقعة وذلك بعد تحرير زوج السيدة المتوفاة محضرًا رسميًّا بقسم شرطة الباجور يتهمه فيه بالتسبب فى إنهاء حياتها.

اختبار للحساسية

وقال الصيدلى فى تصريحات لـ فيتو إن ما حدث هو اختبار للحساسية فقط تحت الجلد وليس داخل كانيولا وبعد وقت قليل حدثت مضاعفات للسيدة، لافتًا إلى أنه قام وقتها بإعطائها افيل وديكسا فى الوريد لإيقاف تفاعل الحساسية لكن التحسن كان بطيئًا مما اضطرهم لطلب سيارة الإسعاف لنقلها لمستشفى الباجور التخصصى فورًا.

وأشار إلى أن المسعف أخبره بأن هذا الأمر تكرر أكثر من مرة مع السيدة وجرى نقلها للمستشفى بسبب الحساسية من الحقن، مؤكدًا أنها لم تخبره بذلك قبل إعطائها جزء من الحقنة كاختبارًا للحساسية من المادة الفعالة.

حقنة مضاد حيوي داخل صيدلية تتسبب فى وفاة سيدة بالمنوفية

وكان مستشفى الباجور التخصصى بمحافظة المنوفية، استقبل سيدة تعانى من توقف فى عضلة القلب نتيجة إعطائها جزءا من حقنة مضاد حيوي كاختبار فى إحدى الصيدليات بقرية إسطنها، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

وكان اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من العميد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد باستقبال مستشفى الباجور التخصصى “ج.ا” 30 سنة تعانى من توقف بعضلة القلب.

وبالانتقال والفحص وسؤال زوجها أكد أنها توجهت لإحدى الصيدليات بقرية إسطنها بسبب معاناتها من البرد والحساسية وبعد أخذها لجرعة الاختبار سقطت وتوقف القلب وتم نقلها لمستشفى الباجور لتلقى الإسعافات الأولية، وتم نقلها للعناية المركزة بالمستشفى لكنها فارقت الحياة.

وتم استدعاء الصيدلى للاستماع لأقواله، وبالعرض على النيابة العامة قررت عرض الجثمان على الطب الشرعى للتشريح وبيان سبب الوفاة.

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