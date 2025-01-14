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رياضة

بشير التابعي: رحيل زيزو يسبب انهيار الزمالك وإدارة النادي بتسلم اللاعب للجمهور

زيزو، فيتو
زيزو، فيتو

أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، أن محمد عواد، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، أفضل من محمد صبحي.

 

بشير التابعي يفضل محمد عواد على محمد صبحي

وقال بشير التابعي في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة  "etc": "في حال تجديد عقد أكرم توفيق بمقابل مادي كبير، الأهلي سيكون مطالب بدفع نفس المقابل لباقي اللاعبين أثناء التجديد".

وتابع: "زيزو لاعب ذكي ولاعب محترم، والإدارة تريد أن تسلم زيزو للجمهور، ولم نر قبل ذلك أن يقوم الجمهور بسبب نجم الفريق الذي جلب بطولات للنادي".

وأكد التابعي أنه يرفض رحيل أحمد سيد زيزو، واصفًا الاستغناء عنه بأنه سيتسبب في انهيار الزمالك.

وأضاف: نعم الزمالك في حاجة للمقابل المادي الذي سيحصل عليه إذا قرر رحيل زيزو، لكنه لن يستفيد من هذا المبلغ، ووقتها سيكون مطالب بالتعاقد مع 4 لاعبين.

واستطرد: ما يحدث في ملف تجديد اللاعب أحمد سيد زيزو تهريج، ولابد من حسم هذا الأمر سريعًا.

وأكمل: "محمد عواد أفضل من محمد صبحي، وهذا ما رأينا في مباريات الزمالك الأخير، وأتعجب من تصريحات عماد المندوه".

وواصل: "إمام عاشور، لاعب جيد، وعليه التركيز في الملعب والبعد عن الأشياء التي تثير الجدل".

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بشير التابعي زيزو الزمالك نادي الزمالك محمد عواد محمد صبحي

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