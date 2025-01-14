الثلاثاء 14 يناير 2025
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خارج الحدود

ثاني إطلاق في 2025، كوريا الشمالية تطلق مقذوفات غير محددة باتجاه بحر اليابان

صواريخ كوريا الشمالية،
صواريخ كوريا الشمالية، فيتو

قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا قبالة ساحلها الشرقي، الثلاثاء.

أكد جيش كوريا الجنوبية، الثلاثاء، أنّ بيونج يانج أطلقت مقذوفات غير محددة باتجاه بحر اليابان المعروف أيضًا باسم بحر الشرق.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، إنها رصدت إطلاق ما يشتبه في أنه صواريخ باليستية قصيرة المدى في الساعة 9:30 صباحًا في منطقة جانججيه بإقليم جاغانغ في كوريا الشمالية.

وأفادت هيئة الأركان المشتركة بأنه "استعدادًا لعمليات إطلاق إضافية، عزز الجيش المراقبة واليقظة بينما يتبادل المعلومات عن كثب بشأن الصواريخ الكورية الشمالية مع الجانبين الأمريكي والياباني ويحافظ على وضع الاستعداد الكامل".

فيما أكد القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية أن بلاده سترد على استفزازات بيونغ يانغ.

وجاء هذا بعد أسبوع من إطلاق كوريا الشمالية ما وصفته بأنه "صاروخ بالستي جديد أسرع من الصوت متوسط المدى"، في أول اختبار تجريه منذ الخامس من نوفمبر الماضي.

ولم تقدم هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية مزيدا من التفاصيل على الفور.

وجرت أحدث عملية لإطلاق صاروخ قبل أيام من تنصيب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة.

وكان ترامب عقد قمما غير مسبوقة خلال فترته الرئاسية الأولى مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وأشاد بعلاقتهما الشخصية.

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