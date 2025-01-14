ماكرون شر لنا، رئيس بوركينا فاسو يدعو الأفارقة إلى التخلص من المستشارين الفرنسيين

دعا رئيس بوركينا فاسو إبراهيم تراوري، أمس الإثنين، الدول الإفريقية إلى التخلص من المستشارين العسكريين الفرنسيين من أجل بناء جيوش حقيقية.



وقال تراوري في رسالة إلى البوركينيين، بثت على التلفزيون الرسمي، أمس: "ندعو الأفارقة إلى التخلص من المستشارين العسكريين الفرنسيين، وإلا فلن يتمكنوا أبدًا من بناء جيوش حقيقية".

وأضاف: "نأسف لإضعاف الجيش الناجم عن العودة المفروضة للمستشارين العسكريين الفرنسيين في عام 2019".



وأشار إلى أن الجنود الأفارقة الذين تدربوا في فرنسا يعودون إلى بلدانهم لخدمة مصالح باريس.

كما اعتبر تراوري أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شر لأفريقيا"، مضيفًا: "نشكره على صدقه والاعتراف بأن القوات الفرنسية لن تغادر بعض الدول الإفريقية".



وقال ماكرون، الأسبوع الماضي، إن فرنسا كانت على حق عندما تدخلت عام 2013 لمحاربة المتطرفين في أفريقيا، حتى لو نأت دول بنفسها الآن عن الدعم العسكري الفرنسي.



وأضاف ماكرون خلال المؤتمر السنوي للسفراء الفرنسيين: “أعتقد أنهم ”الدول الأفريقية" نسوا أن يشكرونا، ولكن لا بأس، سيأتي ذلك في الوقت المناسب".



وتعرضت القوات الفرنسية في السنوات القليلة الماضية للطرد من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وهي في سبيلها الآن للانسحاب من تشاد والسنغال وساحل العاج.

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