الثلاثاء 14 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ماكرون شر لنا، رئيس بوركينا فاسو يدعو الأفارقة إلى التخلص من المستشارين الفرنسيين

رئيس بوركينا فاسو
رئيس بوركينا فاسو إبراهيم تراوري، فيتو

دعا رئيس بوركينا فاسو إبراهيم تراوري، أمس الإثنين، الدول الإفريقية إلى التخلص من المستشارين العسكريين الفرنسيين من أجل بناء جيوش حقيقية.


وقال تراوري في رسالة إلى البوركينيين، بثت على التلفزيون الرسمي، أمس: "ندعو الأفارقة إلى التخلص من المستشارين العسكريين الفرنسيين، وإلا فلن يتمكنوا أبدًا من بناء جيوش حقيقية".

وأضاف: "نأسف لإضعاف الجيش الناجم عن العودة المفروضة للمستشارين العسكريين الفرنسيين في عام 2019".


وأشار إلى أن الجنود الأفارقة الذين تدربوا في فرنسا يعودون إلى بلدانهم لخدمة مصالح باريس.

كما اعتبر تراوري أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شر لأفريقيا"، مضيفًا: "نشكره على صدقه والاعتراف بأن القوات الفرنسية لن تغادر بعض الدول الإفريقية".


وقال ماكرون، الأسبوع الماضي، إن فرنسا كانت على حق عندما تدخلت عام 2013 لمحاربة المتطرفين في أفريقيا، حتى لو نأت دول بنفسها الآن عن الدعم العسكري الفرنسي.


وأضاف ماكرون خلال المؤتمر السنوي للسفراء الفرنسيين: “أعتقد أنهم ”الدول الأفريقية" نسوا أن يشكرونا، ولكن لا بأس، سيأتي ذلك في الوقت المناسب".


وتعرضت القوات الفرنسية في السنوات القليلة الماضية للطرد من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وهي في سبيلها الآن للانسحاب من تشاد والسنغال وساحل العاج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس بوركينا فاسو إبراهيم تراوري الدول الافريقية المستشارين العسكريين الفرنسيين بناء جيوش حقيقية مصالح باريس القوات الفرنسية
ads

الأكثر قراءة

حقيقية ولكن، قصة نجاة مركز قرآني من حرائق لوس أنجلوس (صور)

مش أول مرة يحصل معاها كدا، الصيدلي المتهم بإنهاء حياة سيدة بحقنة مضاد حيوي بالمنوفية يكشف مفاجأة

ترامب عن حرب أوكرانيا: الأمر متروك لـ بوتين

خبير يكشف عن خدعة كبرى يتعرض لها الشعب الإثيوبي ويرد على مزاعم دعاء المصريين بانهيار السد

بعد إغمائه داخل الطائرة، ماذا قال طبيب الأهلي عن احتياج وسام أبو علي إلى منظم لضربات القلب

رد حاسم من زوجة مدحت شلبي بشأن حالته الصحية وتوجه رسالة للمشككين

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة، أبرزها ليفربول ضد نوتنجهام

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض كبير في والفراولة وارتفاع الكاكا

منوعات

المزيد

حقيقية ولكن، قصة نجاة مركز قرآني من حرائق لوس أنجلوس (صور)

ظلوا عدة أشهر تحت الأرض، وفاة 100 عامل غير شرعي داخل منجم ذهب بجنوب إفريقيا (فيديو)

معارضة للنظام من داخل بيت الأسد، من هي مجد جدعان العائدة لسوريا بعد هروب 17 عاما (فيديو)

47 درجة تحت الصفر، ماراثون وسط برد قارس في روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين 13 يناير 2025

اخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 13-1-2025 في الأسواق

أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الإثنين 13-1-2025

المزيد

انفوجراف

دواعي الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة البرلمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 14 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 14 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 14 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية