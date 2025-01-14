رد حاسم من زوجة مدحت شلبي بشأن حالته الصحية وتوجه رسالة للمشكيين

وجهت الفنانة سحر نوح زوجة المعلق الرياضي مدحت شلبي رسالة حاسمة للمشككين في حالة الصحية، بعد أن أثارجدلًا واسعًا بعد تعليقه على مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني.

الحالة الصحية لمدحت شلبي

وقالت سحر نوح ردا على أحد المتابعين عبر فيسبوك: "الحالة الصحية لمدحت شلبي تحسنت بصورة كبيرة".

وأشارت إلى أن نقص وزن مدحت شلبي في الفترة الماضية يرجع إلى منعه من تناول العديد من الأطعمة، بسبب مرضه بارتجاع المريء الذي تسبب بإصابته بالتهابات في الحنجرة والأحبال الصوتية.

وأوضحت أن مدحت شلبي تعافى تمامًا من مرضه ومع الوقت سيستعيد وزنه الطبيعي.

وتابعت: "يا ريت نتحرى الدقة في المعلومات التي يتم نشرها حول الحالة الصحية لمدحت شلبي".

كما قدمت قائمة بأسماء الأطباء الذين تم علي إيديهم شفاء ⁧‫زوجها مدحت شلبي‬⁩، منهم أستاذ جهاز هضمي ومناظير (إرتجاع المرئ )، وأستاذ انف وأذن وحنجره (التهاب الأحبال الصوتيه والحنجرة)، متمنية للجميع بكامل الصحة.

وعاد شلبي بعد غياب للتعليق في مباراة السوبر الإسباني التي انتهت بفوز برشلونة بنتيجة 5-2 في ملعب "الجوهرة المشعة" بالمملكة العربية السعودية.

🔥 مدحت شلبي يقدم مقدمة تاريخية قبل انطلاق كلاسيكو الأرض بين برشلونة 🔵🔴 وريال مدريد ⚪👑 في نهائي السوبر الإسباني بجدة 🇸🇦🏆#السوبر_الاسباني_مع_فايق#MBCMASR2 pic.twitter.com/5sIykiSBUj — MBC MASR 2 (@mbcmasr2) January 12, 2025

وعلق العديد من المتابعين حول تأثر مدحت شلبي بمرضه وابتعاده عن التعليق الحماسي المعروف به في مباراة الكلاسيكو.

وظهر شلبي خلال تعليقه على المباراة وهو يتحدث بإيقاع هادئ تمامًا على غير عادته في التعليق على مثل هذه المباريات الكبرى.

ولم يتفاعل شلبي كعادته مع الأهداف التي سجلها الفريقان، ولم يطلق تعليقاته الكوميدية بشكل كبير كما هو معتاد.

هدف امبابي بصوت البرنس مدحت شلبي 🎉@aliyagob_PL pic.twitter.com/MV3pfFaeTr — سعود المنصوري 🇦🇪 (@saoud_971) January 12, 2025

وتفاعل عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع تعليق مدحت شلبي مع ملاحظات عديدة حول تأثر الأخير بالوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا.

وكتب بعض النشطاء عبر منصة إكس تعليقات حول تأثر مدحت شلبي الواضح أثناء تعليقه بمرضه وعدم قدرته على مجاراة أجواء المباراة الحماسية والحافلة بالأهداف.

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