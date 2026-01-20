بسبب عاصفة ثلجية، اصطدام أكثر من 100 سيارة وشاحنة في ميشيجان (فيديو)

18 حجم الخط

أفاد مسؤولون في ولاية ميشيجان الأمريكية، يوم الاثنين، بأن فرق الإنقاذ والطوارئ تعمل جاهدة لإعادة فتح طريق حيوي شهد حادث اصطدام متسلسل ضخم، انخرطت فيه أكثر من 100 سيارة وشاحنة، في ظل عاصفة ثلجية قوية.



وقالت شرطة ولاية ميشيجان، إنه تم الإبلاغ عن العديد من الإصابات، لكن لم تسجل أي وفيات جراء الحادث الذي تسبب به انزلاق عشرات الشاحنات الكبيرة والسيارات واصطدامها بعضها ببعض على الطريق السريع آي-196.

Michigan authorities are responding to a 100 car pileup



Deputies say there are between 9 and 12 total injuries, and no one died https://t.co/mDAhwddrqU pic.twitter.com/J04j8HMArp January 19, 2026

وشمل الحادث الذي وقع صباح الاثنين ما يصل إلى 40 شاحنة نقل ثقيلة، وظل الطريق المغطى بالثلوج الذي يشهد عادة حركة مرور كثيفة، مغلقا.



وحض المسؤولون سائقي السيارات على عدم السرعة في ظل ظروف مناخية "خطيرة" الاثنين، مع تساقط الثلوج بكثافة وتوقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى -22 درجة مئوية في الولاية الشمالية.

#SCENE 🇺🇸❄️ More than 100 vehicles smashed into each other or slid off the interstate in #Michigan on Monday as snow fueled by the #GreatLakes blanketed the state.

The State Police said there were numerous injuries, but no deaths had been reported. pic.twitter.com/7tL8laIT0G — ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) January 20, 2026



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن تصل سماكة الثلوج ليلا إلى 10 سنتيمترات، ليصل إجمالي تراكم الثلوج إلى 35,5 سنتيمترا في أجزاء من جنوب غرب ووسط غرب ولاية ميشيجان.

ونصحت الأرصاد في بيان بعدم التوجه إلى هذه المناطق.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.