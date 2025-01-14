خبير يكشف عن خدعة كبرى يتعرض لها الشعب الإثيوبي ويرد على مزاعم دعاء المصريين بانهيار السد

سد النهضة، كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن خدعة كبرى يتعرض لها الشعب الإثيوبي بشأن سد النهضة.

النشاط الزلزالي وضعف الكهرباء

وكتب “شراقي” على صفحته الشخصية ب"فيس بوك" تحت عنوان “سد النهضة بين شدة النشاط الزلزالى وضعف الكهرباء” وقال: انتهى التخزين الخامس والأخير 5 سبتمبر الماضى عند منسوب 638 متر فوق سطح البحر بإجمالي 60 مليار متر مكعب، ومنذ ذلك التاريخ والمخزون ثابت، بحيث الإيراد يعادل المنصرف من السد، بعد انتهاء التخزين كان الايراد اليومى كبيرًا يصل إلى 400 مليون م3، مما تطلب فتح 3 – 4 بوابات من المفيض العلوى، تقلصت إلى بوابة واحدة مع انخفاض الإيراد فى ديسمبر الماضى (40 مليون م3/يوم)، وطوال تلك الفترة ظلت التوربينات بدون عمل تقريبا، ومنذ 24 ديسمبر الماضى تظهر دوامات مائية أمام التوربينات، وكأنها تعمل بمقدار الـ 40 مليار م3، والطبيعى أن تحتاج هذه التوربينات إلى أكثر من 100 مليون م3/يوم فى حالة التشغيل المتوسط، وبالتالى يقل المخزون تدريجيًّا".

خدعة الشعب الإثيوبي

وأضاف:" أظهرت الصور الفضائية عدم نقص المخزون مما يدل على عدم تشغيل التوربينات رغم إمرار الإيراد اليومى الحالى وهو 20 مليون م3 من خلال أنفاق التوربينات، أو على أحسن تقدير التشغيل لساعات قليلة، وهذا يظهر أمام الشعب الإثيوبي أن التوربينات تعمل".



وتابع:"المحافظة على التخزين كاملًا هو الأمل الإثيوبي في عمل التوربينات وإمرار المياه من خلالها، وكان مقررًا تركيب 3 توربينات أخرى فى ديسمبر الماضى ولم يحدث".



واستطرد أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة:"ما زال النشاط الزلزالي مستمرًّا في منطقة الأخدود الإثيوبي حيث وصل عدد الزلازل خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة منذ 21 ديسمبر إلى 143 زلزال، تتراوح قوتها من 4.3 – 5.8 درجة، منها 86 زلزال فى أقل من أسبوعين فى 2025".



مصير سد النهضة

وأردف:"الزلازل بالقوة والمسافة الحالية 500 – 600 كم من سد النهضة لا تؤثر في السد، ولكن الخوف من زيادة القوة والاقتراب من السد، وإثيوبيا سجلت من قبل عشرات الزلازل قوتها من 6 – 6.5 درجة، وآخر الزلازل القريبة من سد النهضة زلزال 8 مايو 2023 بقوة 4.4 درجة وكان التخزين وقتها 15 مليار م3".

مزاعم الدعاء بانهيار السد

وواصل “شراقي” في تحليله:"يدعى البعض أننا نحاول الحصول على حقنا من خلال الدعاء بانهيار السد، ولا نستخدم العلم فى حل مشاكلنا بما فيها مشكلة سد النهضة، إذا كانت الدولة هى التى كبرتهم وعلمتهم، وهناك عشرات الدراسات المصرية الحديثة عن نهر النيل وسد النهضة، ونفتخر بمدرسة الرى المصرية العريقة، ومشروعاتنا العلمية الكبرى العالمية وعلى رأسها السد العالى، ومنظومة الرى المكونة من أكثر من 50 ألف كم قنوات رى وصرف، 8 قناطر كبرى، ومئات محطات رفع المياه، وأنفاق وسحارات وجسور وغيرها".



واختتم:"نتمنى الخير لشعوب حوض النيل، ولا نتمنى إنهيار سد النهضة حفاظا على أرواح أهلنا فى السودان وحماية للاحتياطى المائى المصرى. رغم بعض المشاكل الاقتصادية، إلا أن مصر بخير وسوف تظل بخير إن شاء الله رغم جحود بعض أبنائها".

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