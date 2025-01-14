الثلاثاء 14 يناير 2025
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خارج الحدود

إصابة 15 إسرائيليا أثناء هروبهم إلى الملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن

إطلاق صاروخ من اليمن،
إطلاق صاروخ من اليمن، فيتو

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن 15 إسرائيليًّا أصيبوا أثناء هروبهم إلى الملاجئ بعد تفعيل صفارات الإنذار جراء إطلاق صاروخ من اليمن على تل أبيب.

وأعلن جيش الاحتلال حالة الاستنفار في مناطق وسط إسرائيل بسبب إطلاق صاروخ من اليمن.

وأكدت وسائل إعلام إعلام عبري، نقلًا عن مصادر فى جيش الاحتلال: “قمنا بعدة محاولات لاعتراض صاروخ أطلق من اليمن باتجاه وسط البلاد”.

وقال المصدر إنه تم تعليق الرحلات في مطار بن جوريون بسبب إطلاق صاروخ من اليمن.

 

إخفاء هوية الضباط والجنود المشاركين في العدوان على غزة

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي قرارًا يقضي بمنع نشر أسماء وصور الضباط والجنود المشاركين في العمليات العسكرية بقطاع غزة من رتبة مقدم وما دونها، وذلك تحسبًا لملاحقتهم دوليًّا.

ووفقًا لصحيفة يديعوت أحرونوت، جاء القرار بناءً على أوامر رئيس الأركان اللواء هرتسي هليفي، في ظل تزايد محاولات نشطاء مناهضين لإسرائيل ملاحقة الجنود قانونيًا حول العالم.


تفاصيل القرار

ـ يُطبق القرار على جميع القوات المقاتلة، بما في ذلك أفراد كتيبة جولاني، سلاح الجو، والكوماندوز.

ـ قسم القانون الدولي في الجيش سيُطلع الجنود والضباط على الإجراءات اللازمة قبل إجراء أي مقابلات أو ظهور إعلامي.
ـ لن تُنشر صور الجنود في مناطق القتال إلا بعد الحصول على موافقات استثنائية.


ـ الخطوة تُعد جزءًا من جهود جيش الاحتلال الإسرائيلي لحماية أفراده من الملاحقة القانونية دوليًا، وسط تصاعد الدعوات لمحاسبة الجيش على خلفية عملياته في غزة.

 

ملاحقات جنود الاحتلال

يأتي قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في ظل تصاعد حملات ملاحقة الجنود الإسرائيليين بالخارج
وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن وزارة الخارجية توعدت بتعقب الجمعيات الحقوقية التي تلاحق جنود الجيش في الخارج.

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صاروخ من اليمن تفعيل صفارات الإنذار اليمن تل أبيب مطار بن جوريون

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