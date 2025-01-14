ظلوا عدة أشهر تحت الأرض، وفاة 100 عامل غير شرعي داخل منجم ذهب بجنوب إفريقيا (فيديو)

جنوب إفريقيا ، لقي 100 على الأقل من عمال المناجم غير الشرعيين حتفهم في منجم ذهب مهجور في جنوب إفريقيا بعد أن ظلوا محاصرين تحت الأرض لعدة أشهر.

وقال سابيلو منجوني المتحدث باسم "المجموعة المتحدة في العمل الخاصة بالمجتمعات المتضررة من التعدين" لوكالة "أسوشيتد برس" أمس الاثنين، إن هاتفا محمولا تم إرساله إلى السطح مع بعض عمال المناجم الذين تم إنقاذهم يوم الجمعة كان يحتوي على مقطعي فيديو يظهران عشرات الجثث تحت الأرض ملفوفة بالبلاستيك.

وأضاف منجوني أن "ما لا يقل عن 100 رجل لقوا حتفهم في المنجم الواقع في إقليم نورث ويست حيث بدأت الشرطة أولا عملية في نوفمبر لإجبار العمال على الخروج".

وأفاد المتحدث بأنه يشتبه في أنهم ماتوا بسبب الجوع أو الجفاف، مشيرا إلى أنه تم انتشال 18 جثة منذ يوم الجمعة.

من جهته صرح المتحدث باسم الشرطة البريجادير سيباتا موكجوابون، بأنهم ما زالوا يتحققون من المعلومات المتعلقة بعدد الجثث التي تم انتشالها وعدد الناجين الذين تم إخراجهم بعد بدء عملية إنقاذ جديدة أمس الاثنين.

وأظهر مقطعا الفيديو اللذان تم إرسالهما إلى السطح في الهاتف المحمول وعرضتهما مجموعة منجوني بشكل علني، العشرات مما تبدو أنها جثث لقتلى ملفوفة في بلاستيك في أنفاق مظلمة تحت الأرض وكان رجال هزيلون يجلسون بجانبهم.

وكان المنجم مسرحا لمواجهة بين الشرطة وعمال المناجم منذ أن حاولت السلطات لأول مرة إجبار العمال على الخروج وإغلاق المنجم قبل شهرين.

وقالت الشرطة إن العمال رفضوا الخروج خوفا من الاعتقال، لكن منجوني قال إنهم ظلوا محاصرين تحت الأرض بعد أن أزالت الشرطة الحبال التي كانوا يستخدمونها للخروج من المنجم.

وأفاد بأن الشرطة قامت أيضا بقطع إمدادات الغذاء عن عمال المناجم في محاولة لإجبارهم على الخروج.

يذكر أن التعدين غير القانوني شائع في أجزاء من جنوب إفريقيا حيث تغلق الشركات المناجم التي لم تعد مربحة بالنسبة لهم، تاركة عمال المناجم غير الرسميين يدخلون إليها بشكل غير قانوني في محاولة لإيجاد رواسب متبقية.

وتملك جنوب إفريقيا أعمق المناجم في العالم وهي تشهد باستمرار حوادث مناجم تسبب واحد منها في مقتل 77 شخصا في 2015.

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