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ثقافة وفنون

مريم شريف بطلة فيلم سنووايت: بقدم شخصية قوية ونفسي أمثل مع منى زكي

مريم شريف، بطلة
مريم شريف، بطلة فيلم سنووايت، فيتو

أعربت مريم شريف، بطلة فيلم سنووايت عن سعادتها الكبيرة بالعرض الخاص للفيلم، مؤكدة أنها تلقت دعمًا كبيرًا من كل النجوم الذين شاركوا في هذا العمل منهم محمد ممدوح وصفوة ومحمد جمعة وكريم فهمي. 

 

بطلة فيلم سنووايت 

وأضافت مريم، أنها تجسد شخصية إيمان من خلال أحداث فيلم سنووايت وهي فتاة قوية، مشيرة إلى أنها لم تشارك في عمل فني تدور أحداث في إطار السخرية.

و أكدت مريم أنها تتمنى التمثيل مع الفنانة منى زكي في عمل فني بالقريب العاجل.

واحتفلت مريم شريف ومحمد جمعة وكريم فهمي  ومحمد ممدوح، أبطال فيلم سنووايت بالعرض الخاص داخل أحد المولات الكبرى بمدينة الشيخ زايد.

وخطفت بطلة الفيلم مريم شريف الأنظار عقب وصولها إلى السجادة الحمراء، وحرص محمد جمعة علي تقبيلها ودعمها.

 

أبطال فيلم سنووايت

فيلم "سنووايت" للمخرجة تغريد أبو الحسن لاقى استحسان الجمهور والنقاد بعد عرضه الأول في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

وتجدر الإشارة إلى أن الفيلم يضم مجموعة من أبرز النجوم المصريين من بينهم  محمد ممدوح، وكريم فهمي، ومحمد جمعة، وخالد سرحان. 

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