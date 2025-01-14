مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة، أبرزها ليفربول ضد نوتنجهام

تقام مساء اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات الهامة في الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج والدوري الإيطالي والدوري الألماني وكأس فرنسا.

الدوري الإنجليزي الممتاز

برينتفورد مع مانشستر سيتي 9.30 مساء - بي إن سبورتس 2

تشيلسي مع بورنموث 9.30 مساء - بي إن سبورتس 3

وست هام مع فولهام 9.30 مساء - بي إن سبورتس 4

نوتنجهام مع ليفربول 10 مساء - بي إن سبورتس 1

الدوري الألماني

هولشتاين كيل مع دورتموند 7.30 مساء - بي إن سبورتس 5

فرانكفورت مع فرايبورج 9.30 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2

ليفركوزن مع ماينز 9.30 مساء - بي إن سبورتس 6

فولفسبورج مع مونشنجلادباخ 9.30 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 3

الدوري الإيطالي

كومو مع ميلان 7.30 مساء - AD SPORTS Premium 1

أتالانتا مع يوفنتوس 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 1

كأس فرنسا

باستيا مع نيس 9.45 مساء - بي إن سبورتس فرنسا

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