مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة، أبرزها ليفربول ضد نوتنجهام
تقام مساء اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات الهامة في الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج والدوري الإيطالي والدوري الألماني وكأس فرنسا.
الدوري الإنجليزي الممتاز
برينتفورد مع مانشستر سيتي 9.30 مساء - بي إن سبورتس 2
تشيلسي مع بورنموث 9.30 مساء - بي إن سبورتس 3
وست هام مع فولهام 9.30 مساء - بي إن سبورتس 4
نوتنجهام مع ليفربول 10 مساء - بي إن سبورتس 1
الدوري الألماني
هولشتاين كيل مع دورتموند 7.30 مساء - بي إن سبورتس 5
فرانكفورت مع فرايبورج 9.30 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2
ليفركوزن مع ماينز 9.30 مساء - بي إن سبورتس 6
فولفسبورج مع مونشنجلادباخ 9.30 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 3
الدوري الإيطالي
كومو مع ميلان 7.30 مساء - AD SPORTS Premium 1
أتالانتا مع يوفنتوس 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 1
كأس فرنسا
باستيا مع نيس 9.45 مساء - بي إن سبورتس فرنسا
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