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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة، أبرزها ليفربول ضد نوتنجهام

ليفربول، فيتو
ليفربول، فيتو

تقام مساء اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات الهامة في الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج والدوري الإيطالي والدوري الألماني وكأس فرنسا.

 

الدوري الإنجليزي الممتاز 

برينتفورد مع مانشستر سيتي 9.30 مساء - بي إن سبورتس 2 

تشيلسي مع بورنموث 9.30 مساء - بي إن سبورتس 3 

وست هام مع فولهام 9.30 مساء - بي إن سبورتس 4 

نوتنجهام مع ليفربول 10 مساء - بي إن سبورتس 1 

 

الدوري الألماني 

هولشتاين كيل مع دورتموند 7.30 مساء - بي إن سبورتس 5 

فرانكفورت مع فرايبورج 9.30 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2 

ليفركوزن مع ماينز 9.30 مساء - بي إن سبورتس 6 

فولفسبورج مع مونشنجلادباخ 9.30 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 3

 

الدوري الإيطالي 

كومو مع ميلان 7.30 مساء - AD SPORTS Premium 1

أتالانتا مع يوفنتوس 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 1

 

كأس فرنسا 

باستيا مع نيس 9.45 مساء - بي إن سبورتس فرنسا

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