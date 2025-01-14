معارضة للنظام من داخل بيت الأسد، من هي مجد جدعان العائدة لسوريا بعد هروب 17 عاما (فيديو)

مجد جدعان، في أجواء احتفالية بمقهى دمشقي عريق تخللتها "العراضة الشامية" استُقبلت المعارضة السورية مجد جدعان، شقيقة زوجة ماهر الأسد، بعد غياب عن سوريا استمر لأكثر من 17 عامًا.

وقالت جدعان التي كانت تتوشح بالعلم الجديد لوسائل إعلام سورية إنها طالما كانت معارضة لبشار الأسد، وذاقت كالآخرين نصيبها من ظُلمه.

مجد جدعان شقيقة منال زوجة السفاح ماهر الاسد، سعيدة بسقوط نظام الأسد. pic.twitter.com/feYcNu1bqD December 9, 2024

وعاشت مجد (75 عامًا) السنوات الـ17 الماضية بين الولايات المتحدة والأردن، قبل أن تزور موطنها بعد سقوط النظام، كما فعل معارضون آخرون منذ شهر.

ما بعد العودة

وفي مقابلة مع تلفزيون "سوريا" بعد الاستقبال الحافل، قالت مجد: "قاعدة بقطعة من الجنة على الأرض.. دمشق"، وأضافت أن الانتصار كان متوقعًا لكن انتظاره طال أكثر من اللازم" وفق تعبيرها.

وتابعت: "تعبنا"، كما أنكرت علاقتها بقائد الفرقة ماهر الأسد بالقول: "أنا بريئة منه.. أعلنت براءتي من كل العائلة".

لأكثر من 17 عاما

وصول مجد جدعان شقيقة زوجة ماهر الأسد إلى #دمشق وسط استقبال حافل وهذا ما قالته في لقاء خاص مع #تلفزيون_سوريا

إعداد: هادي طاطين#نيو_ميديا_سوريا pic.twitter.com/gQmYuvz8ub — تلفزيون سوريا (@syr_television) January 11, 2025

من هي مجد جدعان؟

ومجد جدعان هي ابنة توفيق جدعان الذي كان معارضًا لسلطة حافظ الأسد في ثمانينيات القرن الماضي، وشقيقة منال، التي تزوجت من ماهر الأسد سنة 2003.

وبين الحين والآخر كانت مجد تظهر في وسائل إعلام دولية بنقد حاد وكشفت عن تفاصيل حياة عائلة الأسد.

واشتهرت بعبارة تصف فيها بشار الأسد بأنه الوجه اللائق المتحضر للنظام، بينما يمثل ماهر الوجه الأمني والقمعي، كما شبهت ماهر بوالده حافظ، قائلة إنه "يعرف كيف يدمر، وكيف يقتل ثم يكذب ليدعي البراءة".

وصول مجد جدعان - أخت زوجة ماهر الأسد إلى دمشق



ما كنت أعرفها..أمثالها من المقربين جدا تكون معارضتهم أصعب والضرر عليهم أكبر.. تستاهل كل الاحترام والتقدير



حبيت كلامها: "القربة انفرضت علينا..عز الباطل ذل وذل الحق عز" ❤️ pic.twitter.com/TexNuGErpD — serendipity (@Seren1dipity) January 12, 2025

وفي 2008 هربت مجد جدعان من سوريا إلى الولايات المتحدة، ونشب خلاف عائلي بينها وبين أختها سنة 2011، لينقطع كل اتصال بينهما. ومنذ 2013 تعيش في الأردن.

وفي ديسمبر 2024، قبل الإعلان بأيام عن سقوط نظام الأسد، خرجت في فيديو تبارك فيه سيطرة المعارضة على مدن كانت تحت سيطرة النظام.

وفي لقاء آخر تسرد سبب هربها من سوريا. فقد كانت تحلم ببناء سوريا، وذلك عن طريق التعليم.

حصلت على ترخيص لبناء مدرسة، قررت أن تدرس فيها مناهج أميركية، لتكتشف آنذاك أن ذلك يعني بالنسبة لنظام الأسد "تدخلًا بالسياسة".

وكان الرد على خطوتها كما قالت "صودرت أموالي، ودخلت الفرقة الرابعة على المدرسة في شهر يونيو 2008، فاضطررت للهجرة من البلد وترك كل شيء".

واستنكرت علاقتها بقائد الفرقة ماهر الأسد بالقول "أنا بريئة منه.. أعلنت براءتي من كل العائلة".

مقابلات ومشاهد الاستقبال لاقت تفاعلًا إيجابيًا في الأوساط السورية لم يخلُ من الانتقادات.

طالت مجد اتهامات بالتواطؤ مع النظام السابق والاستفادة منه، كما دعا آخرون لمحاكمتها من قبل الإدارة الجديدة.

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