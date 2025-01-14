عضو مجلس أمناء مدرسة "نوتردام دي سيون" تكشف عن رسالة مؤثرة لوالدة الطالبة ريناد عماد بعد وفاتها

قالت مها عبد العزيز عضو مجلس أمناء مدرسة "نوتردام دي سيون" بالإسكندرية: "والدة ريناد عماد قالت إنها مش عايزة تشوف صور البنت والإشاعات اللي بتوجعها على السوشيال ميديا".

حقيقة انتحار الطفلة ريناد عادل

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”: "ابنتي زميلة الطفلة ريناد عماد، ولا يوجد أي شيء يشير إلى انتحار الطفلة".



هل تم التنمر بالطفلة ريناد عادل

وأكدت: لم يتم التنمر بالطفلة ريناد عادل، ولا يوجد أي مشكلة في المصاريف وهم من أسرة محترمة.

https://x.com/i/status/1878902752387944467

وأردفت: "ريناد عماد من البنات المحترمة وزي القمر ومفيش غلطة فيها علشان يتنمروا عليها كل شائعات بتتقال، البنت وقعت ازاي على لسان والدتها كانت بتفتح الشباك والشباك فوق السرير فاختل التوازن بتاعها ووقعت من الدور الثامن".

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