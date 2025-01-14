الثلاثاء 14 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

عضو مجلس أمناء مدرسة "نوتردام دي سيون" تكشف عن رسالة مؤثرة لوالدة الطالبة ريناد عماد بعد وفاتها

الطفلة ريناد عماد،
الطفلة ريناد عماد، فيتو

قالت مها عبد العزيز عضو مجلس أمناء مدرسة "نوتردام دي سيون" بالإسكندرية: "والدة ريناد عماد قالت إنها مش عايزة تشوف صور البنت والإشاعات اللي بتوجعها على السوشيال ميديا".

 

حقيقة انتحار الطفلة ريناد عادل

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”: "ابنتي زميلة الطفلة ريناد عماد، ولا يوجد أي شيء يشير إلى انتحار الطفلة".


هل تم التنمر بالطفلة ريناد عادل

وأكدت: لم يتم التنمر بالطفلة ريناد عادل، ولا يوجد أي مشكلة في المصاريف وهم من أسرة محترمة.

https://x.com/i/status/1878902752387944467

وأردفت: "ريناد عماد من البنات المحترمة وزي القمر ومفيش غلطة فيها علشان يتنمروا عليها كل شائعات بتتقال، البنت وقعت ازاي على لسان والدتها كانت بتفتح الشباك والشباك فوق السرير فاختل التوازن بتاعها ووقعت من الدور الثامن".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مدرسة ريناد عماد ريناد عماد الطفلة ريناد عماد مدرسة نوتردام دي سيون الاسكندرية والدة ريناد عماد

مواد متعلقة

حقيقة إنهاء طالبة بالصف السادس الابتدائي لحياتها بسبب التنمر بالإسكندرية، وهذا موقف النيابة

تشييع جثمان طفلة سقطت من الطابق الثامن في الإسكندرية

بعد قفزها من الطابق الرابع بلجنة الامتحان، آخر تطورات واقعة طالبة الأزهر بالشرقية (صور)
ads

الأكثر قراءة

عضو مجلس أمناء مدرسة "نوتردام دي سيون" تكشف عن رسالة مؤثرة لوالدة الطالبة ريناد عماد بعد وفاتها

حريق هائل في محل قطع غيار السيارات وكاوتش بالعجمي وحالات اختناق بين سكان المنطقة (صور)

بالأسماء، ارتفاع ضحايا انقلاب ميكروباص بطريق بنها الحر إلى حالة وفاة و9 مصابين

حذف البطاقات التموينية من منظومة الدعم لهذه الفئات

حقيقة إنهاء طالبة بالصف السادس الابتدائي لحياتها بسبب التنمر بالإسكندرية، وهذا موقف النيابة

المبنى انفجر بهم، تفاصيل مقتل وإصابة 15 جنديا إسرائيليا شمالي غزة

جمال سليمان يكشف رأيه في أحمد الشرع ورؤيته لمستقبل سوريا

هدية للإنسانية، مجدي يعقوب يكشف قصة الاكتشاف المعجزة "الصمامات الطبيعية"

منوعات

المزيد

47 درجة تحت الصفر، ماراثون وسط برد قارس في روسيا

دراسة تكشف طريقة فعالة تزيد فرص الإقلاع عن التدخين نهائيا

بعدما تفوقت على الذهب مؤخرا، كيف يمكنك الاستثمار في الفضة بشكل صحيح؟

العثور على حجر كهرمان نادر عمره حوالي 50 مليون سنة في روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين 13 يناير 2025

اخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 13-1-2025 في الأسواق

أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الإثنين 13-1-2025

المزيد

انفوجراف

دواعي الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة البرلمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 14 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يعدد فوائد السواك ويدعو لاستخدامه اقتداء برسول الله

المزيد
الجريدة الرسمية