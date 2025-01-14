نجم الأهلي ينصح أكرم توفيق: الأحمر مبيتلويش دراعه وعايز تجدد ضحي بـ 10 مليون جنيه

أكد محمد عبد الجليل، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، عليه أن يضحي من أجل الاستمرار في الفريق.

محمد عبد الجليل يرفض مطالب أكرم توفيق لتجديد عقده مع الأهلي

وقال محمد عبد الجليل، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc":" أكرم توفيق قطعة شطرنج في تشكيل الأهلي، وأرفض تجديده مقابل 30 مليون جنيه في الموسم".

وتابع: "أكرم توفيق يريد أن يلوي ذراع الأهلي والأحمر مبيتلويش دراعه والجميع يعرف ذلك، وأتوقع أن يجدد عقده مع الفريق، ومن يريد أن يلعب في الأهلي عليه أن يضحي بـ10 مليون جنيه".

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