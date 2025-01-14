طبيبة تنصح بقياس ضغط الدم لكل طفل بلغ عمره 3 سنوات وتكشف السبب

كشفت الدكتورة رانيا حجازي، أستاذ طب الأطفال بكلية الطب جامعة القاهرة عن إمكانية إصابة الأطفال بضغط الدم، مشيرة إلى أن الجمعيات الأوروبية لمرض السكر توصي بأهمية قياس الضغط لكل طفل تخطى عمره 3 سنوات بشكل سنوي لتجنب الإصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم عند الأطفال خاصة وأن مرض ارتفاع ضغط الدم أصبح يصيب الأطفال ولا يقتصر على كبار السن.

متابعة الطفل المصاب بالسكر لارتفاع ضغط الدم

وأوضحت أن كل طفل مصاب بمرض السكر على الطبيب خلال المتابعة قياس الضغط له للاكتشاف المبكر لأي عوامل خطورة للإصابة بأمراض القلب والضغط.

وأشارت إلى أن الجمعية الأمريكية للسكر أكدت أنه على مدار 10 سنوات مضت انخفضت نسبة حدوث أمراض القلب عند الأطفال مع المتابعة المستمرة.

ارتفاع ضغط الدم يصيب الأطفال وليس البالغين فقط

وفي حين أن ارتفاع ضغط الدم هو حالة تؤثر كبار السن إلا أن ارتفاع ضغط الدم أصبح أكثر شيوعًا عند الأطفال والمراهقين. ويمكن أن تتراوح الأسباب من وجود مشاكل صحية معينة أو تناول أدوية معينة إلى عوامل أخرى، مثل التاريخ العائلي والعمر والوزن.

ونظرًا لأن ارتفاع ضغط الدم لا يسبب غالبًا أعراضًا ملحوظة، فمن المهم فحص ضغط دم الطفل مرة واحدة على الأقل في السنة أثناء المتابعة مع الطبيب.

ارتفاع ضغط الدم عند الأطفال

تشير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية الأمريكية إلى أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و19 عامًا يعانون من ارتفاع ضغط الدم بسبب عوامل نمط الحياة، مثل النظام الغذائي والنشاط البدني.

وتظهر الدراسات أن 20 % من الأطفال المصابين بالسمنة قد يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

قياس ضغط الدم عند الأطفال

أسباب ارتفاع ضغط الدم عند الأطفال

هناك نوعان من ارتفاع ضغط الدم عند الأطفال.

يزداد ارتفاع ضغط الدم الأساسي شيوعًا عند الأطفال، ولكنه لا يزال أكثر عرضة للتأثير على المراهقين والبالغين، وغالبًا ما يكون ذلك بسبب عوامل نمط الحياة أو الوراثة. والأطفال الأكبر سنًا والأثقل وزنًا هم أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم الأساسي.

وتشمل عوامل الخطر لارتفاع ضغط الدم عند الأطفال:

زيادة الوزن أو السمنة

التاريخ العائلي لارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب

الأم تدخن أثناء الحمل

مشاكل القلب

متلازمة كوشينغ

فرط نشاط الغدة الدرقية

اضطرابات الغدة الكظرية

انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم

مرض الكلى المزمن

مرض الكلى المتعدد الكيسات



تشمل الأدوية أو العقاقير التي يمكن أن تساهم في ارتفاع ضغط الدم:

الأدوية أو المكملات الغذائية التي لا تستلزم وصفة طبية، مثل الكافيين



الأدوية الموصوفة، مثل موانع الحمل الفموية أو الستيرويدات أو منبهات الجهاز العصبي المركزي



العقاقير المنشطة لاضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD)



مضاعفات ارتفاع ضغط الدم عند الأطفال

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم وعدم علاجه إلى مضاعفات صحية مختلفة مع نمو الطفل.

تشمل المضاعفات:

أمراض القلب

النوبة القلبية أو قصور القلب

السكتة الدماغية

مرض الشرايين الطرفية

مرض الكلى



أعراض ارتفاع ضغط الدم عند الأطفال

لا يسبب ارتفاع ضغط الدم دائمًا علامات أو أعراض، ومن النادر ظهور أعراض مع ارتفاع ضغط الدم.

ويمكن أن توجد مؤشرات تشمل:

صداع

مشاكل بصرية

غثيان أو قيء

ضيق أو ألم في الصدر

خفقان القلب

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