الثلاثاء 14 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حريق هائل في محل قطع غيار السيارات وكاوتش بالعجمي وحالات اختناق بين سكان المنطقة (صور)

حريق محل قطع غيار،
حريق محل قطع غيار، فيتو

نشب حريق هائل في محل قطع غيار سيارات وكاوتش بمنطقة البوابة 8 بطريق مستشفى العجمي بحي العجمي غرب الإسكندرية.

 تسببت ألسنة اللهب في دخان كثيف أعاق حركة السير وشعر قاطني العقارات القريبة باختناق خفيف، دون إصابات أو خسائر بشرية. 

 

كانت غرفة عمليات حي العجمي،  قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق في محل قطع غيار السيارات وكاوتش ب البوابة 8 طريق مستشفي العجمي والقرب من طريق الإسكندرية مطروح الرئيسي، توجهت قيادات الحي بصحبة قوة أمنية وسيارات الإطفاء والإسعاف. 

وتبين نشوب، حريق بمحل قطع غيار سيارات وكاوتش،  وتسببت ألسنة اللهب في دخان كثيف أعاق حركة السير بطريق الإسكندرية مطروح،  وحالات اختناق طفيفة، وقامت سيارتي إطفاء بالسيطرة على الحريق وحصره قبل امتداده لباقي العقار، وما هي مجاور. 

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للمعاينة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حريق محل بالعجمي حريق البوابة 8 حريق الاسكندرية اخبار حي العجمي أخبار حوادث المحافظات

مواد متعلقة

حريق مخزن أخشاب بدار إيواء في الإسكندرية

ads

الأكثر قراءة

عضو مجلس أمناء مدرسة "نوتردام دي سيون" تكشف عن رسالة مؤثرة لوالدة الطالبة ريناد عماد بعد وفاتها

حريق هائل في محل قطع غيار السيارات وكاوتش بالعجمي وحالات اختناق بين سكان المنطقة (صور)

بالأسماء، ارتفاع ضحايا انقلاب ميكروباص بطريق بنها الحر إلى حالة وفاة و9 مصابين

حذف البطاقات التموينية من منظومة الدعم لهذه الفئات

حقيقة إنهاء طالبة بالصف السادس الابتدائي لحياتها بسبب التنمر بالإسكندرية، وهذا موقف النيابة

المبنى انفجر بهم، تفاصيل مقتل وإصابة 15 جنديا إسرائيليا شمالي غزة

جمال سليمان يكشف رأيه في أحمد الشرع ورؤيته لمستقبل سوريا

هدية للإنسانية، مجدي يعقوب يكشف قصة الاكتشاف المعجزة "الصمامات الطبيعية"

منوعات

المزيد

47 درجة تحت الصفر، ماراثون وسط برد قارس في روسيا

دراسة تكشف طريقة فعالة تزيد فرص الإقلاع عن التدخين نهائيا

بعدما تفوقت على الذهب مؤخرا، كيف يمكنك الاستثمار في الفضة بشكل صحيح؟

العثور على حجر كهرمان نادر عمره حوالي 50 مليون سنة في روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين 13 يناير 2025

اخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 13-1-2025 في الأسواق

أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الإثنين 13-1-2025

المزيد

انفوجراف

دواعي الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة البرلمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 14 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يعدد فوائد السواك ويدعو لاستخدامه اقتداء برسول الله

المزيد
الجريدة الرسمية