حريق هائل في محل قطع غيار السيارات وكاوتش بالعجمي وحالات اختناق بين سكان المنطقة (صور)

نشب حريق هائل في محل قطع غيار سيارات وكاوتش بمنطقة البوابة 8 بطريق مستشفى العجمي بحي العجمي غرب الإسكندرية.

تسببت ألسنة اللهب في دخان كثيف أعاق حركة السير وشعر قاطني العقارات القريبة باختناق خفيف، دون إصابات أو خسائر بشرية.

كانت غرفة عمليات حي العجمي، قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق في محل قطع غيار السيارات وكاوتش ب البوابة 8 طريق مستشفي العجمي والقرب من طريق الإسكندرية مطروح الرئيسي، توجهت قيادات الحي بصحبة قوة أمنية وسيارات الإطفاء والإسعاف.

وتبين نشوب، حريق بمحل قطع غيار سيارات وكاوتش، وتسببت ألسنة اللهب في دخان كثيف أعاق حركة السير بطريق الإسكندرية مطروح، وحالات اختناق طفيفة، وقامت سيارتي إطفاء بالسيطرة على الحريق وحصره قبل امتداده لباقي العقار، وما هي مجاور.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للمعاينة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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