ترامب عن حرب أوكرانيا: الأمر متروك لـ بوتين

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في حديث عن مستقبل الحرب بين روسيا وأوكرانيا أن "هناك استراتيجية واحدة فقط، والأمر متروك لبوتين".

وأضاف في مقابلة مع قناة "نيوز ماكس" الأمريكية أن الحرب "ما كانت لتحدث" لو كان هو في منصبه، وأوضح "كان هذا عجزًا فادحًا. هذا هو السبب الوحيد وراء وقوع هذه الحرب".

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تعهّد خلال حملته الانتخابية إنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا في غضون 24 ساعة من دخوله البيت الأبيض في 20 يناير.

وبهذا أعطى ترامب لنفسه مزيدا من الوقت لتحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا، لكنّ طريق المفاوضات قد يُفتح بسرعة، ولا سيّما من خلال لقاء يمكن أن يُعقد بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

بوتين منفتح على التواصل مع ترامب

والجمعة، أعلن الكرملين أنّ بوتين "منفتح على التواصل" مع ترامب دون شروط مسبقة، مرحّبا باستعداد الرئيس الأمريكي المنتخب "لحلّ المشاكل من خلال الحوار".

فيما حذّر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته من أنّ أوكرانيا ليست حاليا في موقع قوة لبدء مفاوضات سلام مع روسيا.

وقال المسؤول الهولندي في كلمة أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل إنّ "أوكرانيا لم تبلغ هذه المرحلة بعد، لأنّهم (الأوكرانيين) في الوقت الراهن لا يستطيعون التفاوض من موقع قوة".

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