بشكل سري، جوارديولا ينفصل عن زوجته بعد 30 عاما من الزواج

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن المدرب بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، انفصل عن زوجته كريستينا سيرا دون أن يعلن ذلك رسميًّا.

تفاصيل انفصال جوارديولا عن زوجته

ووفق ما أوردته الصحيفة الكتالونية، قرر بيب جوارديولا وكريستينا سيرا الطلاق بعد زواج استمر ثلاثين عاما، فيما قررا إبلاغ المقربين منهما فقط بقرارهما، دون تقديم أي توضيحات لوسائل الإعلام.

وأضافت "سبورت" أن: "جوارديولا الذي يعرف بأنه يحيط حياته الشخصية والزوجية بطوق عن أعين الصحافة، حافظ على تلك الخصوصية في علاقته بزوجته السابقة حتى عندما قرر الانفصال عنها".

وقالت الصحيفة إن "بيب جوارديولا وزوجته قررا الانفصال في ديسمبر الماضي، وطلبا من المقربين منهما عدم شرح التفاصيل للصحافة".

وحسبما ذكرت صحيفة سبورت، استمر الطليقان في علاقة منسجمة وودية رغم الطلاق.

وفي عام 1994، تعرف جوارديولا إلى كريستينا عارضة الأزياء، عندما كان لاعبا في برشلونة يبلغ من العمر 23 عاما، فيما ناهز عمرها 20 عامًا.

وتزوج جوارديولا وسيرا عام 2014، خلال حفل مدني في برشلونة، ولديهما ثلاثة أبناء، هم ماريا جوارديولا (24 عاما)، وماريوس (22 عاما)، المقيم في دبي وهو الرئيس التنفيذي لثلاث شركات، إضافة إلى فالنتينا (17 عاما)، وهي طالبة.

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