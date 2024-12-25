أخبار مصر: بشرى لمصر من صندوق النقد، قصة مأساوية لابنة حسام عاشور، مفاجأة عن زيجات الجولاني، خبر صادم عن إصابة محمد حمدي

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

صندوق النقد: مصر ستحصل على 1.2 مليار دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي

أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر.

الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تضرب مصر اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2025، مؤكدة أن طقس اليوم يشهد 3 ظواهر جوية، كاشفة موعد عودة سقوط الأمطار بعد انحسارها خلال الأيام الماضية.

حسام عاشور باكيا: وقفت أمام الأهلي وما عرفتش أدخل بنتي النادي

أكد حسام عاشور، لاعب النادي الأهلي السابق، أنه يثق بعودته إلى القلعة الحمراء مرة أخرى، خلال الفترة القادمة.

لقيت مصرعها في حادث أليم، شيخ الأزهر يعزي أسرة الطالبة رحيق ويوجه برحلة عمرة لوالديها

أجرى فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالًا هاتفيًّا مع أسرة الطالبة رحيق السيد جمعة، الطالبة بالصف الثالث الثانوي في معهد فتيات هورين الإعدادي الثانوي بمنطقة المنوفية الأزهرية، التي وافتها المنية أمس إثر حادث أليم، مقدمًا فضيلته خالص التعازي والمواساة لأسرة الطالبة.

كاتيا كعدي: هناك تعتيم على نجوم لبنان ونجاحي جاء بمجهود ذاتي بدون شركات إنتاج

أكدت الفنانة والإعلامية اللبنانية كاتيا كعدي أن هناك عددًا ليس قليلًا من الفنانين اللبنانيين لم يحصلوا على فرصة حقيقة، مشيرة إلى أن هناك أيضًا تعتيمًا على ممثلين وممثلات لبنانيات والساحة ليست مفتوحة للجميع.

الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يرفض مجددا المثول أمام هيئة التحقيق

رفض الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سيوك يول، اليوم الأربعاء، مجددًا استدعاء هيئة مكافحة الفساد للاستجواب بشأن فرضه القصير الأمد للأحكام العرفية.

إنهاء علاقة وحزن، خبيرة أبراج تكشف ما يخبئه 2025 لــ هدى المفتي

احتلت الفنانة الشابة هدى المفتي صدارة الأكثر بحثا بمحركات جوجل على مدار الأشهر الماضية، على خلفية مشاركتها بمجموعة كبيرة من الأعمال الفنية السينمائية والتلفزيونية والمسرحية الناجحة أبرزها مطعم الحبايب وكأنه امبارح وغيرها الكثير، والتي لاقت صدى واسعًا بين الجمهور العربي، مما جعل اسمها الأعلى تداولًا بين فنانات جيلها، إضافة لتصدرها التريند بسبب العديد من إطلالتها البراقة والجريئة.

إبراهيم عيسى يكشف مفاجأة عن زيجات الجولاني ويحذر من الإخوان السوريين في مصر (فيديو)

قال الإعلامي إبراهيم عيسى: "كل اللي هيراهن على أحمد الشرع أو الجولاني سيخسر الرهان والتاريخ شاهد والحاضر يشهد".

أحدهم كارثي على المنطقة، باحث يكشف سيناريوهات مستقبل الإسلام السياسي بعد أحداث سوريا

يرى الدكتور صبرة القاسمي، القيادي السابق بجماعة الجهاد والباحث في شئون تيارات الإسلام السياسي أن التساؤل المطروح حاليًّا حول عودة هيمنة التيارات الإسلامية السياسية في سوريا هو تساؤل معقد يتطلب تحليلًا متعمقًا للوضع الحالي، والسيناريوهات المستقبلية.

قتلى بالعشرات في موزمبيق بعد أعمال شغب متعلقة بالانتخابات (فيديو)

أعلن وزير داخلية موزمبيق، مساء أمس الثلاثاء، مقتل 21 شخصًا على الأقل في أعمال شغب اندلعت بعد أن صادقت المحكمة العليا على فوز حزب فريليمو الحاكم منذ فترة طويلة في الانتخابات.

توقعات غير مبشرة لــ تامر حسني فى 2025، ماذا قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد

كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد، ما ينتظر الفنان تامر حسني خلال العام الجديد 2025 وما يخبئه الفلك له.

مجلس إدارة اتحاد الكرة يجتمع اليوم لحسم عدد من الملفات الهامة

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، اجتماعًا هامًّا، ظهر اليوم الأربعاء، بمقر اتحاد الكرة بمدينة السادس من أكتوبر (مشروع الهدف).

جيش الاحتلال يعلن إصابة قائد كبير بانفجار عبوة ناسفة في طولكرم

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قائد لواء المنشية أصيب بانفجار عبوة ناسفة خلال العملية العسكرية في طولكرم.

وزير الخارجية السوري يحذر إيران من "بث الفوضى" في بلاده

حذر وزير الخارجية السوري المعين حديثًا أسعد حسن الشيباني أمس الثلاثاء، إيران من بث الفوضى في بلاده.

اليوم، أولى جلسات استئناف عمر زهران على حبسه في سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي

تنظر، محكمة مستأنف الجيزة، اليوم الأربعاء، أولى جلسات استئناف المخرج عمر زهران، على حكم حبسه عامين مع الشغل، بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف.

وظائف جديدة بجامعة الأزهر 2025، تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز عن وظائف في جامعة الأزهر.

مسؤول في الزمالك يسخر من ميشالاك ويحذف المنشور بعد غضب مجلس الإدارة (صورة)

سخر شريف منير حسن مدير العلاقات العامة في نادي الزمالك، من البولندي كونراد ميشالاك لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء بعد المستوى الذي ظهر به اللاعب في مباراة طلائع الجيش.

امتحانات المعاهد الأزهرية، تعليمات جديدة بشأن مادتين بالصف الأول الإعدادي

في إطار حرص قطاع المعاهد الأزهرية على ضمان سير العملية الامتحانية بشكل منتظم ودقيق، أصدر القطاع تنبيهًا عاجلًا لجميع شيوخ المعاهد الأزهرية بمختلف المناطق بشأن ملاحظات تتعلق بزمن الإجابة في امتحانات الصف الأول الإعدادي.

برسالة لوم للفار، رئيس لجنة الحكام السابق يثير أزمة ركلة جزاء الزمالك أمام الطلائع

أكد محمد فاروق، رئيس لجنة الحكام السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يستحق ركلة جزاء، في مباراته أمام طلائع الجيش في بطولة الدوري المصري.

قرار عاجل من لجنة الحكام بشأن أمين عمر بعد شكوى الزمالك

رفضت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، إيقاف الحكم الدولي أمين عمر، بعد الشكوى المقدمة من نادي الزمالك والتي تضمنت تأكيد أن الحكم ارتكب أخطاء تسببت في تعادل الأبيض أمام سيراميكا كليوباترا بالدوري المصري.

10 صور ترصد حفل تجهيز 180 عروسة بمحافظة الجيزة

شهد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، حفل تجهيز 180 عروسة من أبناء المحافظة، وذلك في إطار مبادرة مجتمعية أطلقتها محافظة الجيزة بالتعاون مع حزب الشعب الجمهوري.

تجمع هواء على الرئة ووارد عملية، طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة محمد حمدي

أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن محمد حمدي تعرض لشرخ في الضلوع وتجمع هواء على الرئة.

استقالة مجلس إدارة الاتحاد السوري لكرة القدم

تقدم رئيس وأعضاء الاتحاد السوري لكرة القدم باستقالاتهم رسميًّا إلى ديوان الاتحاد، أمس الثلاثاء، وفقا لما أعلن عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك.

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