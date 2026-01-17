السبت 17 يناير 2026
دين ودنيا

قراءة تفوق الوصف، إشادات واسعة بأداء أشرف سيف في دولة التلاوة

برنامج دولة التلاوة، شهد برنامج «دولة التلاوة» تألقًا جديدًا للقارئ المتسابق أشرف سيف، الذي قدّم تلاوة لافتة حصدت إجماعًا نادرًا من لجنة التحكيم وضيوف الشرف، في واحدة من أكثر اللحظات تأثيرًا خلال حلقات المنافسة، حيث تداخل الإتقان الفني مع الصفاء الروحي في أداء وُصف بأنه فوق الوصف.

الشيخ حسن عبد النبي: تطور واضح وصوت جميل بلا أي أخطاء تجويدية

أشاد الشيخ حسن عبد النبي بأداء القارئ أشرف سيف، مؤكدًا أنه أصبح أفضل من المراحل السابقة، وأن صوته يحمل جمالًا خاصًا، مشيرًا إلى أن التلاوة جاءت خالية تمامًا من أي أخطاء في الأحكام التجويدية، وهو ما يعكس نضجًا واستقرارًا في الأداء.

الدكتور طه عبد الوهاب: نموذج مختلف ومميز وأنا من أشد المعجبين بصوته

من جانبه، عبّر الدكتور طه عبد الوهاب خبير الأصوات والمقامات، عن إعجابه الشديد بالقارئ المتسابق، واصفًا إياه بأنه نموذج مختلف ومميز داخل المسابقة، مؤكدًا: «أنا من أشد المعجبين بصوته.. مفيش أجمل من كده»، في شهادة تؤكد التفرد الصوتي والهوية المقامية الخاصة التي يتمتع بها أشرف سيف.

الدكتور أسامة الأزهري: تلاوة حسنة ورائقة وطاقة كلها نور

وأثنى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، على التلاوة، واصفًا إياها بأنها حسنة ورائقة، وتحمل طاقة عالية كلها نور، داعيًا الله أن يجعل القارئ من الذين ينيرون الدنيا بالقرآن، في إشادة جمعت بين البعد الإيماني والتقدير الفني.

الشيخ طه النعماني: هذه المرة فاق الوصف

وأكد القارئ الشيخ طه النعماني أن أداء أشرف سيف في هذه الحلقة جاء مختلفًا واستثنائيًا، مشددًا على أن التلاوة فاقت الوصف، سواء من حيث السيطرة على المقام، أو الحضور الصوتي، أو الإحساس العميق بالآيات.

الشيخ عمر القزابري: قراءة يمتزج فيها الاحترافي مع الروحي

ووصف الشيخ عمر القزابري تلاوة القارئ المتسابق بأنها مزيج نادر من الاحتراف والروحانية، قائلًا إن قراءته تشبه المسك في أثرها وطيبها، في إشارة إلى الأثر العميق الذي تتركه في النفس، والقدرة على الجمع بين الجمال الفني والخشوع الصادق.

أشرف سيف يثبت حضوره كأحد أبرز الأصوات المتقدمة في المنافسة

بهذا الإجماع اللافت من لجنة التحكيم، يرسّخ القارئ أشرف سيف مكانته كأحد أقوى الأصوات المتقدمة في برنامج «دولة التلاوة»، مؤكدًا أن تطوره المستمر وتفرّده الصوتي قد يجعلان منه أحد أبرز المرشحين للذهاب بعيدًا في المنافسة، وربما اعتلاء منصة التتويج.

