الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة قائد كبير بانفجار عبوة ناسفة في طولكرم

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

قال الجيش الإسرائيلي إن قائد لواء المنشية أصيب بانفجار عبوة ناسفة خلال العملية العسكرية في طولكرم.

وقال الجيش في بيانه إن العبوة استهدفت مدرعة كان يستقلها قائد فرقة الضفة الغربية (يهودا والسامرة)، العميد ياكي دولف، وقائد لواء المنشية الإقليمي، العقيد أيوب كيوف.

وقال الجيش إن كيوف أصيب بجروح متوسطة وتم إخلاؤه لتلقي العلاج الطبي.

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طولكرم الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية يهودا والسامرة لواء المنشية الإقليمي أيوب كيوف

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