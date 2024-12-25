الأربعاء 25 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

كاتيا كعدي: هناك تعتيم على نجوم لبنان ونجاحي جاء بمجهود ذاتي بدون شركات إنتاج

كاتيا كعدي، فيتو
كاتيا كعدي، فيتو

أكدت الفنانة والإعلامية اللبنانية كاتيا كعدي أن هناك عددًا ليس قليلًا من الفنانين اللبنانيين لم يحصلوا على فرصة حقيقة، مشيرة إلى أن هناك أيضًا تعتيمًا على ممثلين وممثلات لبنانيات والساحة ليست مفتوحة للجميع. 

 

كاتيا كعدي: هناك تعتيم على نجوم لبنان 

وأضافت كاتيا في تصريح خاص لفيتو: “هذا شيء محزن لأن السينما والدراما عبارة عن صناعة ويجب تقوينا وتمنح فرص لعدد من النجوم”، مؤكدة أن شركات الإنتاج لم تقف بجانبها ونجاحها جاء بالاعتماد على نفسها.

وتابعت: "هناك الكثير من الفنانين المخضرمين وينتظرهم الجمهور لكنهم لم يحصلوا على فرصة حقيقة، وليس لدي تفسير بسبب تخلي شركات الإنتاج عن دورها واقتصارها فقط على نجمين أو ثلاثة مع أن الساحة تسع الكل". 

وأكدت كاتيا أن الدراما اللبنانية أصبحت خارج المنافسة بسبب قلة النجوم والاقتصار على نجوم معينين، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي وعدم تسويق العمل بخطة محكمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنانة و الإعلامية اللبنانية كاتيا كعدي الإعلامية اللبنانية كاتيا كعدي اللبنانية كاتيا كعدي كاتيا كعدي
ads

الأكثر قراءة

إبراهيم عيسى يكشف مفاجأة عن زيجات الجولاني ويحذر من الإخوان السوريين في مصر (فيديو)

قرار عاجل من لجنة الحكام بشأن أمين عمر بعد شكوى الزمالك

حسام عاشور باكيا: وقفت أمام الأهلي وما عرفتش أدخل بنتي النادي

مسؤول في الزمالك يسخر من ميشالاك ويحذف المنشور بعد غضب مجلس الإدارة (صورة)

برسالة لوم للفار، رئيس لجنة الحكام السابق يثير أزمة ركلة جزاء الزمالك أمام الطلائع

مصطفى الفقي: تركيا لم تنفصل عن جماعة الإخوان وهؤلاء الأصدقاء الحقيقيون لمصر

صندوق النقد: مصر ستحصل على 1.2 مليار دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي

تجمع هواء على الرئة ووارد عملية، طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة محمد حمدي

منوعات

المزيد

بشكل مفاجئ، لحظة انهيار مبنى في طرابلس على عناصر من قوات الدفاع المدني (فيديو)

رسميا، النسر الأصلع يصبح الطائر الوطني في أمريكا، وهذه قصته

عربة إمبراطور النمسا تجذب السياح عشية عيد الميلاد، ما القصة؟

الكوربة والشيخ زايد تتزينان بألوان الكريسماس، أجواء احتفالية ساحرة تجذب الأسر والشباب (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء 24/12/2024

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 24-12-2024 في الأسواق

أسعار السكر اليوم الثلاثاء، المعبأ يسجل 35 جنيها

المزيد

انفوجراف

مرموش يتفوق على الجميع.. القيمة السوقية لأفضل النجوم العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 25 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 25 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 25 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية