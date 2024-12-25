كاتيا كعدي: هناك تعتيم على نجوم لبنان ونجاحي جاء بمجهود ذاتي بدون شركات إنتاج

أكدت الفنانة والإعلامية اللبنانية كاتيا كعدي أن هناك عددًا ليس قليلًا من الفنانين اللبنانيين لم يحصلوا على فرصة حقيقة، مشيرة إلى أن هناك أيضًا تعتيمًا على ممثلين وممثلات لبنانيات والساحة ليست مفتوحة للجميع.

كاتيا كعدي: هناك تعتيم على نجوم لبنان

وأضافت كاتيا في تصريح خاص لفيتو: “هذا شيء محزن لأن السينما والدراما عبارة عن صناعة ويجب تقوينا وتمنح فرص لعدد من النجوم”، مؤكدة أن شركات الإنتاج لم تقف بجانبها ونجاحها جاء بالاعتماد على نفسها.

وتابعت: "هناك الكثير من الفنانين المخضرمين وينتظرهم الجمهور لكنهم لم يحصلوا على فرصة حقيقة، وليس لدي تفسير بسبب تخلي شركات الإنتاج عن دورها واقتصارها فقط على نجمين أو ثلاثة مع أن الساحة تسع الكل".

وأكدت كاتيا أن الدراما اللبنانية أصبحت خارج المنافسة بسبب قلة النجوم والاقتصار على نجوم معينين، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي وعدم تسويق العمل بخطة محكمة.

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