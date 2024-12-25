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رياضة

برسالة لوم للفار، رئيس لجنة الحكام السابق يثير أزمة ركلة جزاء الزمالك أمام الطلائع

الحكم محمد فاروق،
الحكم محمد فاروق، فيتو

أكد محمد فاروق، رئيس لجنة الحكام السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يستحق ركلة جزاء، في مباراته أمام طلائع الجيش في بطولة الدوري المصري.

وقال فاروق، في تصريحات تليفزيونية: "مباراة طلائع الجيش والزمالك كانت صعبة، والحكم أدارها بشكل جيد ولكن الزمالك يستحق ضربة جزاء، بسبب تدخل حارس الجيش محمد شعبان مع محمد حمدي، بتهور".

 

كان يجب تدخل حكم الفار

وتابع: "حارس الجيش، دخل في الكرة بتهور وكان على الحكم احتسابها ركلة جزاء وإنذار، والفار كان عليه أن يتدخل ويستدعي طارق مجدي لمشاهدتها مرة أخرى".

وأكمل: "وائل فرحان في الفار حكم دولي، وبالتأكيد الخطأ غير معتمد، وأطالب الحكام بالتركيز العالي نظرًا لقلة المباريات وزيادة المنافسة".

تدخل عنيف بين حارس الطلائع ومهاجم الزمالك، فيتو
تدخل عنيف بين حارس الطلائع ومهاجم الزمالك، فيتو

سياسة استبعاد الحكام في المباريات

وعن بيان الزمالك قال محمد فاروق: "خلال رئاستي للجنة الحكام، كنت أبعد الحكام من مباريات الأندية التي تعترض عليه حفاظًا على الحكم وليس بسبب طلب النادي، والتحقيق مع الحكام يكون في الأمور التي بها ذمة وضمير".

 

إعلان عقوبات الحكام ليس أزمة

وشدد: "لا توجد أزمة من إعلان العقوبات على الحكام، وكنت أعاقب الحكام التي تخطئ بإبعادهم عن المباريات الكبيرة ويديرون مباريات أقل".

وواصل: "أتمنى أن تقل الأخطاء التحكيمية والتوفق والنجاح للجنة الحكام الحالية، ونجاح التحكيم يعني نجاح الدوري المصري".

وأتم فاروق تصريحاته قائلًَا: "اتحاد الكرة السابق لم يقف بجانبنا رغم أننا قدمنا بطولة رائعة في الإمارات".

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