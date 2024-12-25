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ثقافة وفنون

توقعات غير مبشرة لــ تامر حسني فى 2025، ماذا قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد

تامر حسني.فيتو
تامر حسني.فيتو

كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد، ما ينتظر الفنان تامر حسني خلال العام الجديد 2025 وما يخبئه الفلك له.

 

توقعات أبراج 2025، لـ الأبراج تكشف حظ الفنان تامر حسني

وتكشف خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لبوابة (فيتو)، عن التوقعات الفلكية لـ تامر حسني.. وماذا سيحدث خلال عام 2025

 

توقعات الأبراج 2025، هذا ما ينتظر تامر حسني

وقالت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لموقع (فيتو): في عام 2025 قد يكون فاقدا لاتزانه النفسي ويشعر بحيرة وتردد في اتخاذ قرار في حياته الشخصية.

 

وتابعت عبير فؤاد حديثها عن طالع تامر حسني:  كما أنه يشعر بثقل المسؤوليات والضغوط المهنية.

الفنان تامر حسني

ومن ناحية أخرى، شوق الفنان تامر حسني جمهوره بكليب “ ميتنسيش”، الذي يجمعه بالفنان رامي صبري، حيث نشر تامر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مقطع من الكليب وعلق عليه بكلمة “قريبًا".

وأغنية ميتنسيش من كلمات عمرو تيّام وألحان شادي حسن وتوزيع ومكس وماستر طارق توكّل  ووتريات تامر غنيم.

 

تامر حسني ورامي صبري

يأتي ذلك التعاون بين تامر حسني ورامي صبري، عقب الكشف عن استعداد تامر  لتقديم ديو غنائى رفقة الكينج محمد منير تحت اسم “الذوق العالي”.

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