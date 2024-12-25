صندوق النقد: مصر ستحصل على 1.2 مليار دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي

أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر.

وأفاد صندوق النقد في بيان بأنه رهنًا بموافقة المجلس التنفيذي، ستتمكن مصر من الحصول على نحو 1.2 مليار دولار، حسبما ذكرت “رويترز”.



في وقت سابق، أقرت المفوضية الأوروبية صرف قرض بقيمة مليار يورو لمصر خلال الأيام المقبلة بعد استيفاء الشروط المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي في إطار المساعدة المالية الكلية الجارية.

الإشادة بقدرة مصر على مواجهة الظروف الصعبة

وكانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، قد زارت مصر الشهر الماضي، على رأس وفد رفيع المستوى من المؤسسة الدولية، للاطلاع على مؤشرات الاقتصاد المصري والوضع الاقتصادي الراهن في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية.



وأشادت جورجييفا قبل بدء المراجعة بقدرة مصر على مواجهة الظروف الصعبة، قائلة: "أحيي مصر على قوتها في مواجهة الظروف الصعبة، والمصريين سيرون فوائد برنامج الإصلاح في صورة اقتصاد أكثر ديناميكية ورخاء".

تأثيرات التوترات الإقليمية في الاقتصاد المصري

وخلال تصريحات صحفية، في مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أوضحت جورجييفا أن التوترات في منطقة الشرق الأوسط، خاصة حرب غزة، أثرت بشكل كبير في الاقتصاد المصري، حيث خسرت مصر 70% من إيرادات قناة السويس نتيجة لهذه الأحداث.



وأشارت كذلك إلى أن مصر تتحمل أعباء كبيرة نتيجة الصراعات في غزة والسودان، ومستضيفةً نحو 9 ملايين مواطن من الدول التي تشهد صراعات في المنطقة.

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