5257 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت

18 حجم الخط

تنشر فيتو أسعار الذهب اليوم السبت 17 يناير 2026 فى مصر وفقا لآخر تحديث لها فى الأسواق المحلية، والبورصة العالمية.

آخر تطورات أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 24: سجل نحو 7034 جنيها للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 21 : بلغ نحو 6155 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 18: وصل إلى 5257 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب: سجل 49240 جنيها في محلات الصاغة.

أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، أن التضخم ظل تحت السيطرة نسبيًا عند 2.6% على أساس سنوي، ويأمل المستثمرون في الأصول عالية المخاطر في قراءة مماثلة لمؤشر أسعار المنتجين للحفاظ على التوقعات بتيسير السياسة النقدية بشكل أكبر.

رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأرقام التضخم، وجدد دعوته لرئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول لخفض أسعار الفائدة بشكل ملموس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.