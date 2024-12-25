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أخبار مصر

10 صور ترصد حفل تجهيز 180 عروسة بمحافظة الجيزة

حفل تجهيز 180 عروسة،
حفل تجهيز 180 عروسة، فيتو

 شهد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، حفل تجهيز 180 عروسة من أبناء المحافظة، وذلك في إطار مبادرة مجتمعية أطلقتها محافظة الجيزة بالتعاون مع حزب الشعب الجمهوري.

أقيم الحفل بمسرح المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، بحضور نخبة من المسؤولين والشخصيات العامة، حيث تم توزيع الأجهزة المنزلية على العرائس الجدد، في جو من الفرح والبهجة.

دعم الأسر المصرية وتشجيع الشباب على الزواج

وفي كلمته خلال الحفل، أكد محافظ الجيزة أهمية مثل هذه المبادرات التي تساهم في دعم الأسر المصرية وتشجيع الشباب على الزواج، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الشباب وتوفير حياة كريمة لهم.

من جانبه، أشاد حزب الشعب الجمهوري بهذه المبادرة، مؤكدًا دوره في خدمة المجتمع والمشاركة في مثل هذه الفعاليات التي تعود بالنفع على المواطنين.

كما شهد الحفل مشاركة واسعة من مختلف الجهات المعنية، حيث حضر الحفل ممثلون عن وزارة الشباب والرياضة، ووزارة الزراعة، ومديرية الأوقاف بالجيزة، بالإضافة إلى ممثلين عن الأزهر والكنيسة، مما يعكس مدى التكاتف والتعاون بين مختلف المؤسسات.

وفي ختام الحفل، وجه محافظ الجيزة رسالة شكر وتقدير للقائمين على تنظيم هذه الفعالية، كما وجه رسالة إلى الشباب المقبلين على الزواج، داعيًا إياهم إلى بناء أسر سعيدة ومتماسكة.

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