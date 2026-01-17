تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب نيجيريا أمام مصر بأمم أفريقيا

18 حجم الخط

أعلن المالي إريك شيل المدير الفني لمنتخب نيجيريا، التشكيل الرسمي لمواجهة منتخب مصر، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة في المغرب.

تشكيل نيجيريا أمام مصر

وشهد تشكيل نيجيريا عددا من التغييرات بتواجد أوسيمين ولوكمان على مقاعد البدلاء، وجاء التشكيل الأساسي كالتالي:

حارس المرمى: ستانلي نوابيلي.

الدفاع: برايت أوساي صامويل - إيجوا أوجبو - سيمي أجايي - برونو أونيمايتشي.

الوسط: رافاييل أونيديكا - موسيس سيمون - فيسايو باشيرو.

الهجوم: صامويل تشوكويزي - بول أوناتشو - أكور آدامز.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو التالي:

أديمولا لوكمان - فيكتور أوسيمين - فرانسيس أوزوهو - زيدو سنوسي - فرانك أونييكا - - محمد عثمان - أماس أوباسوجي - أليكس إيوبي - شيدوزي أوازيم - شيديرا إجوكي - سليم فاجو - إبنيزر أكينساميرو - ريان أليبيوسو - توتشوكو ناندي.

تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا

يدخل منتخب مصر مباراته أمام نيجيريا بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: خالد صبحي - رامي ربيعة - حمدي فتحي - محمد هاني

خط الوسط: مهند لاشين - أحمد مصطفى “زيزو” - إمام عاشور

الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - مصطفى محمد - محمد صلاح

موعد مباراة مصر ونيجيريا

تقام مباراة منتخب مصر ضد نيجيريا، اليوم السبت الموافق 17 يناير الجاري على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، وتنطلق صافرتها الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا

وتنقل مباراة مصر ونيجيريا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات بطولة أمم أفريقيا 2025.

وسوف يتم بث مباراة مصر ونيجيريا عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

6 غيابات عن منتخب مصر أمام نيجيريا

يغيب 6 لاعبين عن مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن بسبب الإصابة والإيقاف قبل مباراة نيجيريا المقرر لها السادسة مساء بتوقيت القاهرة في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة أمم أفريقيا.

ويغيب للإصابة كلا من: أحمد فتوح وياسر إبراهيم ومحمد حمدي، بينما يغيب للإيقاف حسام عبد المجيد بعد حصوله علي إنذارين، وايقاف مروان عطية وصلاح محسن من قبل الاتحاد الأفريقي.

كاف يقرر إيقاف ثنائي منتخب مصر

أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” قرارا رسميا بإيقاف ثنائي منتخب مصر مروان عطية وصلاح محسن مباراتين، بعد إشارتهما إلى حكم مباراة مصر والسنغال بالحصول على رشوة، عقب انتهاء مباراة المنتخبين في نصف نهائي أمم إفريقيا.

وأخطر الكاف رسميا الجهاز الإداري لمنتخب مصر بإيقاف الثنائي مروان عطية وصلاح محسن، وبالتالي غيابهما عن مباراة مصر ونيجيريا غدا السبت في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة أمم إفريقيا 2025.

