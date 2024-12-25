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وظائف جديدة بجامعة الأزهر 2025، تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،فيتو
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أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز عن وظائف في جامعة الأزهر.

وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الوظائف المطلوبة بالجامعة وهي وظيفة معيد.

الوظائف المطلوبة بجامعة الأزهر 2025

وأشار الجهاز إلى أن وظيفة معيد مطلوبة في عدد من الكليات “الصيدلة بنين القاهرة، طب الاسنان بنين القاهرة، العلوم بنين القاهرة، العلوم بنات القاهرة، العلوم بنين أسيوط، الصيدلة بنات القاهرة، الصيدلة بنين أسيوط، طب الأسنان بنات القاهرة، طب الأسنان بنين أسيوط ”.

وأكد الجهاز أن بداية التقديم للوظائف المعلن عنها بداية من أمس الأربعاء بمقر الكليات، وأن آخر موعد للتقديم 8 يناير 2025.

المستندات المطلوبة للتقديم لوظائف جامعة الأزهر 

وعن المستندات المطلوبة للتقديم لوظائف جامعة الأزهر:
1- صورة شهادة الإجازة العالية (البكالوريوس موضحا بها التقدير العام والمجموع الكلى وسنة التخرج والأصل للاطلاع). 

2- صورة بيان بتقديرات سنوات الدراسة بالدرجات والتقدير الكلي والأصل للاطلاع.

3- صورة شهادة الميلاد.

4- صورة الموقف من التجنيد.

5- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

6- عدد 6 صور شخصية حديثة.

7- صحيفة الحالة الجنائية سارية باسم جامعة الأزهر.

شروط التقديم لوظائف جامعة الأزهر 

وتضمنت شروط التقديم للوظائف المعلن عنها ما يلي:

يشترط أن يكون المتقدم للوظائف المعلن عنها من خريجي جامعة الأزهر والتقدم لذات الكلية المتخرج منها من دفعة 2014 يشترط فيمن يتقدم لشغل هذه الوظائف، ألا يكون قد سبق فصله من الدراسات العليا أو مسجل فى تخصص غير المتقدم إليه والتقدم بشهادة من الدراسات العليا تفيد ذلك.

كما يشترط فى المتقدم لشغل وظيفة معيد ألا يزيد السن على 35 عاما عند تاريخ الإعلان.

وإذا كان المتقدم إلى وظيفة من الوظائف المعلن عنها من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو المؤسسات والهيئات والعامة ويجب عليه تقديم موافقة كتابية صريحة من جهة عمله بالتقدم للإعلان أو التقدم بإقرار بعدم العمل إذا كان لا يعمل.

وعن خطوات التقديم تقدم الطلبات شخصيا أو بتوكيل رسمى باسم أ.د /عميد الكلية وذلك فى موعد غايته خمسة عشر يومًا من تاريخ النشر.

ويراعى تسليم أصول المستندات عند التعيين، ولن يلتفت إلى الطلبات السابق تقديمها على موعد الإعلان أو التي ترد بالبريد أو التي ترد بعد انتهاء الموعد أو غير المستوفاة للشروط.

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