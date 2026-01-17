السبت 17 يناير 2026
رياضة

كأس عاصمة مصر، الإسماعيلي يسقط على ملعبه بثنائية أمام وادي دجلة

كأس عاصمة مصر، خسر فريق الإسماعيلي على ملعبه أمام وادي دجلة، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الإسماعيلية، ضمن الجولة السابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

 

وأعلن محمد الشيخ المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي بكأس عاصمة مصر

تشكيل وادي دجلة أمام الإسماعيلي

دخل فريق وادي دجلة مباراته أمام الإسماعيلي بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: أحمد أيمن، سيف تقي، محمد رجب، أحمد داهش

الوسط: هشام محمد، أحمد الشيمي، عبد العاطي، علي حسين

الهجوم: يوسف ويا، أحمد رفعت.

تشكيل الإسماعيلي أمام وادي دجلة

في المقابل، أعلن ميلود حمدي تشكيل الإسماعيلي لمواجهة وادي دجلة، والذي يضم كلًا من:

حراسة المرمى: عبد الرحمن محروس

الدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد عمار، محمد نصر، حسن منصور

الوسط: محمد خطاري، محمد حسن، محمد سمير، إبراهيم النجعاوي

الهجوم: نادر فرج، أنور صقر

 

أهداف المباراة

هدف الإسماعيلي سجله اللاعب أنور عبد السلام في الدقيقة 34 من اللقاء، ثم تعادل وادي دجلة في الدقيقة 54 عن طريق سيف تيكا، ثم أحرز اللاعب يوسف أويا هدف الفوز لوادي دجلة في الدقيقة 85 من عمر اللقاء.

 

ترتيب الفريقين في كأس عاصمة مصر

بهذا يحتل وادي دجلة المركز الثالث برصيد 10 نقاط، بينما يحتل الإسماعيلي المركز الخامس برصيد 5 نقاط.

ويتواجد الفريقان في المجموعة الثانية، التي تضم برفقتهما كلًا من: الجونة، البنك الأهلي، بتروجت، مودرن سبورت، بيراميدز.

 

