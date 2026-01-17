السبت 17 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أول تعليق لـ حسام حسن على خسارة منتخب مصر من نيجيريا بـ الكان

حسام حسن
حسام حسن
18 حجم الخط

 تحدث حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن خسارة الفراعنة أمام نيجيريا 4-2 بركلات الترجيح في مباراة تحديد الفريق صاحب المركز الثالث في بطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب. 

 وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي عقب مباراة منتخب مصر ضد نيجيريا: إنه فخور بلاعبي المنتخب، بذلنا قصاري جهدنا في البطولة.

 

نيجيريا منتخب قوي وكنا الأقرب للفوز

أضاف حسام حسن، كنا الأقرب للمكسب في مباراة نيجيريا، وهو منتخب قوي ويضم لاعبين كبارا.

ووجه حسام حسن الشكر لجميع اللاعبين علي مجهوداتهم، مشددا على أن كل اللاعبين ظهروا بمستوى مميز ، وأن كل مباراة لها ظروفها وخطط لعب.

مصر ونيجيريا، فيتو
مصر ونيجيريا، فيتو

تأثرنا بالغيابات أمم نيجيريا 

وواصل حسام حسن: ⁠عانينا  من الغيابات أمام نيجيريا بسبب الإصابة والإيقاف ومن أبرز الغائبين  محمد حمدي وفتوح وياسر إبراهيم للإصابة وللإيقاف مروان عطية وصلاح محسن. 

وأكمل حسام حسن، كسبنا أكثر من لاعب في المنتخب خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية، و⁠البطولة الحالية شهدت مشاركة ١١ لاعبا جديدا لأول مرة في الكان 

وأكد حسام حسن أن ⁠اللاعبين المصريين مميزين، وفي حالة الاحتراف سنزيد قوة أكثر، ⁠ضربات الترجيح تعتمد علي التوفيق وهو ما حدث في مباراة اليوم. 

واختتم حسام حسن، قائلا أحترم كل المنتخبات وأحترم كل الجماهير،، و⁠في نهاية البطولة نحن أهل مع كل المنتخبات والبلد المضيف و⁠أمم أفريقيا الحالية شهدت مستويات كبيرة من كل المنتخبات.

نيجيريا تصد برونزية أمم إفريقيا

حصد منتخب نيجيريا الميدالية البرونزية بكأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على مصر بركلات الترجيح (4-2)، في المباراة التي جمعتهما على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بالكان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حسام حسن منتخب مصر الأول لكرة القدم نيجيريا أمم أفريقيا 2025 مصر ضد نيجيريا

مواد متعلقة

توتر وقلق: ردود أفعال جماهير مصر في ركلات الترجيح أمام نيجيريا (فيديو)

منتخب نيجيريا يحصد برونزية كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على مصر بركلات الترجيح (صور)

تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب نيجيريا أمام مصر بأمم أفريقيا

شوبير أساسيا تأكيدا لـ فيتو، تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا

ads

الأكثر قراءة

الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار غدا الأحد

5257 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت

أول تعليق لـ حسام حسن على خسارة منتخب مصر من نيجيريا بـ الكان

بالقصب والقلقاس، لماذا تحتفل الكنيسة بعيد الغطاس؟

تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب نيجيريا أمام مصر بأمم أفريقيا

أخبار الاقتصاد اليوم: أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى في تاريخها.. المالية تعلن موعد صرف مرتبات يناير 2026.. ومصلحة الضرائب: الفاتورة الإلكترونية خطوة إلزامية لحماية النشاط وتجنب الغرامات

موعد عودة منتخب مصر من المغرب إلى القاهرة بعد انتهاء مشاركته بأمم أفريقيا

قراءة تفوق الوصف، إشادات واسعة بأداء أشرف سيف في دولة التلاوة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت بالأسواق العالمية

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 17 يناير 2026

أسعار الحديد في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت 17 يناير

أسعار مواد التشطيب في مصر اليوم السبت 17 -1-2026

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قراءة تفوق الوصف، إشادات واسعة بأداء أشرف سيف في دولة التلاوة

قارئ يعيش مع الآيات، "دولة التلاوة" يحتفي بالشيخ محمد سيد ضيف

أداء يجمع بين الإتقان والخشوع، إشادات قوية بأداء محمود كمال في «دولة التلاوة»

المزيد
الجريدة الرسمية