إنهاء علاقة وحزن، خبيرة أبراج تكشف ما يخبئه 2025 لــ هدى المفتي

احتلت الفنانة الشابة هدى المفتي صدارة الأكثر بحثا بمحركات جوجل على مدار الأشهر الماضية، على خلفية مشاركتها بمجموعة كبيرة من الأعمال الفنية السينمائية والتلفزيونية والمسرحية الناجحة أبرزها مطعم الحبايب وكأنه امبارح وغيرها الكثير، والتي لاقت صدى واسعًا بين الجمهور العربي، مما جعل اسمها الأعلى تداولًا بين فنانات جيلها، إضافة لتصدرها التريند بسبب العديد من إطلالتها البراقة والجريئة.

ومع قدوم العام الجديد.. كشفت خبيرة علم الفلك والأبراج عبير فؤاد عما يخبئه 2025 من مفاجآت لــ هدي المفتي.

إذ قالت عبير فؤاد من خلال “فيتو”: في عام 2025 لدى هدى المفتي شعور بالحزن والغضب، تميل لإنهاء علاقة عاطفية.

وتابعت خبيرة الأبراج: من المهم أن تنتبه هدى المفتي لحقوقها، ومع ذلك فالحظ يحالفها في السفر.

معلومات عن الفنانة هدى المفتي

وهدى المفتي من مواليد ٦ ديسمبر ١٩٩٤.. لفتت إليها الأنظار سريعًا كوجه جديد يحمل ملامح مصرية مميزة، في أول ظهور تلفزيوني لها بشخصية نادين في مسلسل هذا المساء للمخرج تامر محسن في رمضان 2017، ليتوالى بعد ذلك ظهورها في العديد من الأعمال، سواء التلفزيونية أو السينمائية، اقترن اسم هدى المفتي بأسماء نجوم ومخرجين لامعين.

من خلال العديد من الأعمال الناجحة سواء في السينما أو الدراما التلفزيونية، من بينها مسلسل كإنه امبارح، من إخراج حاتم علي، ولدينا أقوال أخرى، بطولة يسرا، وإخراج محمد علي، وفيلمي رأس السنة الذي كتبه محمد حفظي، وبنات ثانوي الذي أخرجه محمود كامل، أحدث أعمال هدى هو مسلسل فلانتينو مع الفنان الكبير عادل إمام وتم عرضه في رمضان 2020، والفيلم الكوميدي الفانتازي ديدو، وكذلك فيلم كيرا والجن للمخرج مروان حامد

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