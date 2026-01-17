موعد عودة منتخب مصر من المغرب إلى القاهرة بعد انتهاء مشاركته بأمم أفريقيا

18 حجم الخط

يغادر منتخب مصر الأول لكرة القدم مطار كازابلانكا في الثالثة عصر غد الأحد بتوقيت القاهرة، في طريق العودة إلى القاهرة، بعد انتهاء مشاركته في بطولة أمم أفريقيا 2025.

نيجيريا تحصد برونزية أمم أفريقيا

وحصد منتخب نيجيريا الميدالية البرونزية بكأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على منتخب مصر بركلات الترجيح (4-2)، في المباراة التي جمعتهما على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بالكان.

تحدث حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن خسارة الفراعنة أمام نيجيريا 4-2 بركلات الترجيح في مباراة تحديد الفريق صاحب المركز الثالث في بطولة أمم إفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي عقب مباراة منتخب مصر ضد نيجيريا، إنه فخور بلاعبي المنتخب، بذلنا قصاري جهدنا في البطولة.

نيجيريا منتخب قوي وكنا الأقرب للفوز

أضاف حسام حسن، كنا الأقرب للمكسب في مباراة نيجيريا، وهو منتخب قوي ويضم لاعبين كبار.

ووجه حسام حسن الشكر لجميع اللاعبين علي مجهوداتهم، مشددا على أن كل اللاعبين ظهروا بمستوى مميز.. ⁠كل مباراة لها ظروفها وخطط لعب وكنا الأقرب للفوز.

مصر ونيجيريا، فيتو

تأثرنا بالغيابات أمم نيجيريا

وواصل حسام حسن: ⁠نعاني من الغيابات أمام نيجيريا بسبب الإصابة والإيقاف وهم محمد حمدي وفتوح وياسر إبراهيم للإصابة وللإيقاف مروان عطية وصلاح محسن.

وأكمل حسام حسن: كسبنا أكثر من لاعب في المنتخب خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية، و⁠البطولة الحالية شهدت مشاركة ١١ لاعب جديدا لأول مرة في الكان.

وأكد حسام حسن أن ⁠اللاعبين المصريين مميزين وفي حالة الاحتراف سنزيد قوة أكثر، ⁠ضربات الترجيح تعتمد علي التوفيق وهو ما حدث في مباراة اليوم.

وأختتم حسام حسن: أحترم كل المنتخبات وأحترم كل الجماهير،، و⁠في نهاية البطولة نحن أهل مع كل المنتخبات والبلد المضيف و⁠أمم أفريقيا الحالية شهدت مستويات كبيرة من كل المنتخبات.

