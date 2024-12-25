الأربعاء 25 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مجلس إدارة اتحاد الكرة يجتمع اليوم لحسم عدد من الملفات الهامة

مجلس إدارة اتحاد
مجلس إدارة اتحاد الكرة، فيتو

اتحاد الكرة، يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، اجتماعًا هامًّا، ظهر اليوم الأربعاء، بمقر اتحاد الكرة بمدينة السادس من أكتوبر (مشروع الهدف).

يكتسب اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة أهميته، كونه يشهد حسم عدد من الملفات الهامة والعاجلة، ضمن خطة عمل مجلس الجبلاية الجديد لترتيب البيت من الداخل، ورسم خارطة طريق للارتقاء بكرة القدم المصرية في كل جوانبها. 

 

ملفات متوقع حسمها في اجتماع مجلس الجبلاية

وتعد أبرز الملفات المتوقع حسمها في اجتماع مجلس الجبلاية ما يلي: 

ـ حسم ملف الخبير الأجنبي لتولي رئاسة لجنة الحكام والأقرب له السويسري “ماسيمو بوساكا”

ـ حسم منصب المدير التنفيذي لاتحاد الكرة والأقرب له مصطفى عزام، وبنسبة أقل إستمرار وليد العطار

ـ إعلان تشكيل اللجنة الفنية والأقرب لرئاستها المعلم حسن شحاتة 

ـ حسم مصير البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005، سواء بالبقاء أو الرحيل بعدما تردد عن رفضه طلب مسئولي اتحاد الكرة بتخفيض راتبه الشهري. 

ـ اعتماد برامج إعداد منتخبي الشباب والناشئين لبطولتي أمم إفريقيا تحت 17 و19 عامًا.

مجلس إدارة اتحاد الكرة، فيتو
مجلس إدارة اتحاد الكرة، فيتو

تطوير المسابقات المحلية 

ويشهد اجتماع مجلس اتحاد الكرة اليوم الأربعاء، مناقشة تطوير المسابقات المحلية، وعلى رأسها الدوري الممتاز وكأس مصر ومسابقات الشباب والناشئين، وعودة الجماهير لحضور المباريات بالسعة الكاملة للملاعب، وأيضًا آخر تطورات ملف التعاقد مع خبير أجنبي لتولي رئاسة لجنة الحكام، إلى جانب تطوير تقنية الـVAR المستخدمة في المباريات.

ويسعى المجلس الجديد، برئاسة أبو ريدة، لوضع استراتيجية شاملة للنهوض بمنظومة كرة القدم المصرية على كل المستويات، بدءًا من تطوير البنية التحتية، إلى جانب تعزيز حضور المنتخبات الوطنية في المحافل الدولية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتحاد الكرة مجلس ادارة اتحاد الكرة هاني ابو ريدة لجنة الحكام ميكالي اللجنة الفنية باتحاد الكرة المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المسري

مواد متعلقة

ثلاثة مرشحين لخلافة ميكالي حال إقالته من تدريب منتخب 2005

هل يحصل ميكالي على قيمة عقده كاملا حال إقالته؟ اتحاد الكرة يرد

برئاسة حسن شحاتة، تعديلات في تشكيل اللجنة الفنية باتحاد الكرة

فيتو تكشف أسباب تأجيل اجتماع اتحاد الكرة من الأحد للأربعاء
ads

الأكثر قراءة

الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تضرب مصر اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار

أسعار السمك اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024

حسام عاشور باكيا: وقفت أمام الأهلي وما عرفتش أدخل بنتي النادي

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، ارتفاع مفاجئ وقفزة في الجنيه الأصفر

الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يرفض مجددا المثول أمام هيئة التحقيق

من بيت أبوها لبيت العريس، زفة عفش العروس في الصعيد "فشخرة كدابة" عادت بـ"عرف العيب" (فيديو)

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الجوافة تبدأ من 16 جنيها والتفاح اللبناني بـ 40

برسالة لوم للفار، رئيس لجنة الحكام السابق يثير أزمة ركلة جزاء الزمالك أمام الطلائع

منوعات

المزيد

شهر فبراير يصنع الفارق، توقعات الأبراج 2025 لبرج الجوزاء على الصعيد الاجتماعي والعائلي

بشكل مفاجئ، لحظة انهيار مبنى في طرابلس على عناصر من قوات الدفاع المدني (فيديو)

رسميا، النسر الأصلع يصبح الطائر الوطني في أمريكا، وهذه قصته

عربة إمبراطور النمسا تجذب السياح عشية عيد الميلاد، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تضرب مصر اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء 24/12/2024

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 24-12-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مرموش يتفوق على الجميع.. القيمة السوقية لأفضل النجوم العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 25 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 25 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 25 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية