الأربعاء 25 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

إبراهيم عيسى يكشف مفاجأة عن زيجات الجولاني ويحذر من الإخوان السوريين في مصر (فيديو)

الجولاني، فيتو
الجولاني، فيتو
ads

الجولاني، قال الإعلامي إبراهيم عيسى: "كل اللي هيراهن على أحمد الشرع أو الجولاني سيخسر الرهان والتاريخ شاهد والحاضر يشهد".

 

السخرية من منح الجولاني فرصة حكم سوريا

وأضاف خلال برنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس": "كيف نمنح الجولاني فرصة وهو يطلب من النساء اللاتي يلتقينه ارتداء غطاء الرأس وكأنه إكراه للمرأة والتدين واستعراض للسلطة الدينية".

 

عدد زيجات الجولاني 

وأكد: "الجولاني متزوج 5 زيجات وعلى ذمته دلوقتي 3، ده بقى اللي هيحرر سوريا وعامل فيها مدني والمدنية، ده اللي خايف على نفسه من فتنة النساء من شعر المرأة، يا خراب أسود على اللي هيحصل له لو شاف شعر المرأة، ده اللي أنت عايز تعطيه فرصة لقيادة سوريا والشعب السوري أنتم تلعبون بالنار وهذه النار سوف تشتعل في أطراف كل من يحاول أن يمنح هذا الجولاني فرصة وتنتقل من الأطراف إلى القلب".

الجولاني يكشف مستقبل نظام الحكم في سوريا بعد سقوط بشار الأسد (فيديو)

الجولاني يكشف موقفه من خلع الحجاب وشرب الكحول في سوريا (فيديو)

أولويات المرحلة في مصر 

وتابع: "نستخلص في واقعنا المصري ضرورة التماسك والالتفاف والاصطفاف الوطني كما هي ضرورة حتمية للاختلاف والتعدد والتنوع السياسي، وفي حاجة أيضا إلى تخفيف الأعباء على المواطن المصري وإرضاء ورضا الشارع والشعب المصري بكل السبل الممكنة وتجديد حقيقي للفكر الديني ومحاربة فكر الإرهاب والأسس التي تقوم عليه فكر الإرهابيين، وهذه أولويات هذه المرحلة".

خطر الإخوان السوريين في مصر

ولفت: "نحن أمام هجمة إخوانية وخطر حقيقي من الخارج اسمه الإخوان والتيارات الإرهابية خصوصًا إن هذه التيارات الإرهابية لها أذرع في مصر وعملاء وطابور خامس في مصر، الإخوان السوريين الموجودين في مصر طابور خامس، ومحتاجين قصاد ذلك حالة التماسك الوطني والتمسك بصلابتنا بدولتنا ومؤسساتنا والتأكيد مدعومين وداعمين من الجيش وإلي الجيش وللجيش".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ابراهيم عيسى زيجات الجولاني الجولاني أحمد الشرع الإخوان السوريين جماعة الإخوان سوريا

مواد متعلقة

مطلب أمريكي يصدم الاحتلال الإسرائيلي بشأن الجولاني

المبعوث الأممي إلى سوريا: الشرع أبلغني أنه ملتزم بترتيبات انتقالية تشمل الجميع

أردوغان يتحدث عن مستقبل سوريا تحت قيادة أحمد الشرع

أزالتها أمريكا، هذا ما يظهر عند البحث عن مكافأة الجولاني بموقع "إرهابيين مطلوبين"
ads

الأكثر قراءة

إبراهيم عيسى يكشف مفاجأة عن زيجات الجولاني ويحذر من الإخوان السوريين في مصر (فيديو)

قرار عاجل من لجنة الحكام بشأن أمين عمر بعد شكوى الزمالك

آبي أحمد ينقض وعد أنقرة، قوات إثيوبية تنفذ هجوما واسعا على مواقع عسكرية في الصومال

خبير اقتصادي يكشف توقعاته لسعر الفائدة وسبب كسر الدولار حاجز الـ51 جنيها

لقيت مصرعها في حادث أليم، شيخ الأزهر يعزي أسرة الطالبة رحيق ويوجه برحلة عمرة لوالديها

جماهير الزمالك توجه رسالة شديدة اللهجة لـ زيزو (فيديو)

وزير التموين يعلن بدء تشغيل الماكينة الاحتياطية للمخابز بالتليفون اعتبارًا من يناير 2025

تحرك عاجل من السلطات في سوريا بشأن احتفالات عيد الميلاد

منوعات

المزيد

استقالة مجلس إدارة الاتحاد السوري لكرة القدم

عربة إمبراطور النمسا تجذب السياح عشية عيد الميلاد، ما القصة؟

الكوربة والشيخ زايد تتزينان بألوان الكريسماس، أجواء احتفالية ساحرة تجذب الأسر والشباب (فيديو وصور)

رسميًا، إعلان كوريا الجنوبية "مجتمعًا فائق الشيخوخة"

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء 24/12/2024

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 24-12-2024 في الأسواق

أسعار السكر اليوم الثلاثاء، المعبأ يسجل 35 جنيها

المزيد

انفوجراف

مرموش يتفوق على الجميع.. القيمة السوقية لأفضل النجوم العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 25 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 25 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم ترك العمل في المنام وعلاقته بالخوف من المجهول

المزيد
الجريدة الرسمية