قتلى بالعشرات في موزمبيق بعد أعمال شغب متعلقة بالانتخابات (فيديو)

موزمبيق، أعلن وزير داخلية موزمبيق، مساء أمس الثلاثاء، مقتل 21 شخصًا على الأقل في أعمال شغب اندلعت بعد أن صادقت المحكمة العليا على فوز حزب فريليمو الحاكم منذ فترة طويلة في الانتخابات.

وبحسب وكالة "رويترز"، دفع قرار المجلس الدستوري في جماعات المعارضة وأنصارها إلى تنظيم احتجاجات جديدة على مستوى البلاد بسبب عمليات تزوير شابت الانتخابات، على حد قولهم.

One thing we should learn as Africans is many of so called World organizations and leaders are useless. Mozambicans just like other African countries are suffering but no one has the eyes to see... but one day you will remember this thread but may be later... #FreeMozambique pic.twitter.com/hu8NXjxOxO December 23, 2024

وأوضح وزير الداخلية باسكوال روندا لقناة (تي.في.إم) التلفزيونية العامة، أن 78 شخصًا اعتقلوا حتى الآن، فيما شددت السلطات الإجراءات الأمنية في مختلف أنحاء البلاد.

وأضاف: "ستزيد القوات المسلحة وقوات الدفاع من وجودها في النقاط الحيوية والرئيسة".

ودأب المعارضون ومراقبو الانتخابات على اتهام حزب فريليمو بتزوير الانتخابات، بينما ينفى الحزب هذه الاتهامات.

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