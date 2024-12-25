امتحانات المعاهد الأزهرية، تعليمات جديدة بشأن مادتين بالصف الأول الإعدادي

في إطار حرص قطاع المعاهد الأزهرية على ضمان سير العملية الامتحانية بشكل منتظم ودقيق، أصدر القطاع تنبيهًا عاجلًا لجميع شيوخ المعاهد الأزهرية بمختلف المناطق بشأن ملاحظات تتعلق بزمن الإجابة في امتحانات الصف الأول الإعدادي.

تعليمات امتحانات المعاهد الأزهرية

وقد أوضح التنبيه أنه تم رصد عدم تدوين زمن الإجابة على ورقة امتحان مادتين هما:



مادة التربية الفنية، حيث تم تحديد زمن الإجابة بساعة واحدة.

مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، حيث تم تحديد زمن الإجابة بساعة ونصف.

وحرص قطاع المعاهد الأزهرية على توجيه شيوخ المعاهد بالتنبيه على المعلمين والطلاب بضرورة الالتزام بالزمن المحدد لكل مادة، لضمان سير الامتحانات بسلاسة وتحقيق مصلحة الطلاب.

وأكد قطاع المعاهد الأزهرية التزامه المستمر بتطوير العملية التعليمية والامتحانية بما يضمن توفير أفضل بيئة تعليمية للطلاب.

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