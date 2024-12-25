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أخبار مصر

الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تضرب مصر اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار

سقوط الأمطار
سقوط الأمطار

طقس اليوم، حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2025، مؤكدة أن طقس اليوم يشهد 3 ظواهر جوية، كاشفة موعد عودة سقوط الأمطار بعد انحسارها خلال الأيام الماضية.

 

بيان تحذيري من الأرصاد الجوية

وقالت الأرصاد في بيانها التحذيري، تنشط الرياح الجنوبية الغربية اليوم الأربعاء على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

 
كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية ليومي الأربعاء 25  ديسمبر والخميس 26 ديسمبر 2024 على مناطق من الصحراء الغربية ومناطق من (مطروح - الإسكندرية)
 

 اضطراب الملاحة البحرية

وأوضحت أن طقس اليوم يشهد أيضا اضطراب الملاحة البحرية على ( مطروح - الإسكندرية) وسرعة الرياح ( 40-50) كم/ساعة، وارتفاع الأمواج (2 -3) أمتار.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024

وكشفت هيئة لأرصاد الجوية، حالة طقس اليوم  الأربعاء، وتوقعت أن يكون طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة يصل إلى حد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

حالة البحر المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحرين كشف الأرصاد الجوية أن حالة البحر المتوسط تكون مضطربة غربا، ارتفاع الأمواج ( 2: 3) متر، واتجاه الرياح جنوبية غربية.

أما حالة البحر الأحمر  تكون خفيفة إلى معتدلة، ارتفاع الأمواج ( 1: 1.5) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

 

موعد عودة سقوط الأمطار

وأشارت الأرصاد الجوية أن طقس يوم الجمعة المقبل الموافق 26 ديسمبر 2024 يشهد عودة لسقوط الأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، إضافة إلى نشاط للرياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد على فترات متقطعة.

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا بدرجات الحرارة المتقطعة على مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي:

 

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