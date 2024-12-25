حسام عاشور باكيا: وقفت أمام الأهلي وما عرفتش أدخل بنتي النادي

أكد حسام عاشور، لاعب النادي الأهلي السابق، أنه يثق بعودته إلى القلعة الحمراء مرة أخرى، خلال الفترة القادمة.

الأهلي يمثل كل شيء لحسام عاشور

وأكد عاشور، في تصريحات تليفزيونية: "عندي يقين بأنني سوف أعود إلى النادي الأهلي، في يوم من الأيام والأهلي حياتي وكل شئ بالنسبة لحسام عاشور".

معرفتش أدخل بنتي النادي الأهلي

وقال عاشور باكيًا:" كنت بجوار النادي، وبنتي طلبت مني دخول النادي، وتوقفت بالعربية وقلت أنا حسام عاشور القائد التاريخي للنادي الأهلي ومش عارف أدخل بنتي النادي".

وأكمل:" تحدثت مع خالد مرتجي، عقب تصريحاته وشكرته، وحاليًا هناك وسطاء من أجل عودتي للنادي الأهلي، وأنا تحت أمر النادي في أي مكان".

رفضت الانضمام للزمالك

وأكد حسام عاشور، أنه رفض عرضًا من الزمالك، للانضمام للفريق عقب رحيله من القلعة الحمراء.

وتابع، طلبت من محمود الخطيب، اللعب في الأهلي موسم أخر من أجل التتويج بالبطولات، والخطيب أكدي لي أن هذا سنة الحياة ووافقت على الاعتزال".

خالد مرتجي، فيتو

تسرعت في أزمتي مع الأهلي

وتابع:" تسرعت في الأزمة التي حدثت ولا أريد الحديث عنها في الوقت الحالي، وكنت وافقت على لعب مباراة الاعتزال، وأعشق محمود الخطيب".

وواصل:" بعد رحيلي من الأهلي لم أخرج من المنزل لمدة 8 شهور، وتعرضت لاكتئاب والأهلي هو من طلب مني التواصل مع المستشار تركي آل الشيخ للاتفاق حول مباراة اعتزالي".

وليد سليمان أكثر من ساندني

وشدد:" جميع لاعبي الأهلي كانوا على تواصل دائم معي، ووليد سليمان أكثر من ساندني، وكنت سأعمل في قناة الأهلي وأجري معايشة في أوروبا وطلب مني الخطيب التواصل مع تركي آل الشيخ لتنظيم مباراة الاعتزال".

وأردف:" قررت العودة للعب بعد إلغاء الأهلي الوعود التي حصلت عليها، وحسام حسن مدرب الاتحاد السكندري طلب مني الانضمام للفريق".

تفاصيل عرض الزمالك

وأوضح:" تلقيت عرض من الزمالك عن طريق سيد مرعي وميدو حزين، والزمالك نادي كبير وشرف لأي نادي اللعب فيه، وطالبوا مني الجلوس مع المستشار مرتضى منصور، وأكدوا أنني سأحصل على أي مقابل مادي أطلبه لكني رفضت في وقتها".

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