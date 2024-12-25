أحدهم كارثي على المنطقة، باحث يكشف سيناريوهات مستقبل الإسلام السياسي بعد أحداث سوريا

يرى الدكتور صبرة القاسمي، القيادي السابق بجماعة الجهاد والباحث في شئون تيارات الإسلام السياسي أن التساؤل المطروح حاليًّا حول عودة هيمنة التيارات الإسلامية السياسية في سوريا هو تساؤل معقد يتطلب تحليلًا متعمقًا للوضع الحالي، والسيناريوهات المستقبلية.

الأحداث في سوريا معقدة للغاية

وقال القاسمي في تصريح لفيتو: “الأحداث في سوريا معقدة للغاية وتأثيرها على المنطقة بأكملها واسعة النطاق وعودة هيمنة تيارات الإسلام السياسي المتشددة هي أحد السيناريوهات المطروحة لكنها ليست الوحيدة”.

الإخوان هي الأم والمفرخة لكل الجماعات الإرهابية

وأضاف: “أما عن المخاوف من عودة جماعة الإخوان الإرهابية للحياة السياسية من جديد فالإخوان هي حركة إرهابية كبيرة لها حضور في العديد من الدول العربية، وتعد هي الأم والمفرخة لكل الجماعات الإرهابية وأكثرهم خطورة وعودة هذه التنظيمات للحياة السياسية تثير مخاوف لدى الجميع، خاصة فى ظل التوترات الإقليمية والدولية ومع ذلك فإن عودة الإخوان تتوقف على العديد من العوامل مثل السياسات الحكومية ومدى تقبل الحكومات وعودة هذا التنظيم تمثل خطورة كبيرة على هذه الحكومات والتجارب التاريخية تثبت ذلك”.

لا يوجد رابح واضح من عودة التيارات الإسلامية المتشددة للساحة السياسية

وتابع: “في حقيقة الأمر لا يوجد رابح واضح من عودة التيارات الإسلامية المتشددة للساحة السياسية إلا بعض الدول الإقليمية ذات الأطماع المعروفة مثل الكيان الصهيوني والذي يبدو أنه على وفاق مع هذه الجماعات والذي يحدث بصورة مشينة من ناحية أخرى قد تستفيد هذه التيارات من حالة الفراغ السياسي والاجتماعي في سوريا وتحاول التمدد حسب عقيدتها”.

مستقبل جماعات الإسلام السياسي

ويسرد القاسمي رؤيته حول مستقبل جماعات الإسلام السياسي، ويرى أنه يعتمد على العديد من العوامل، لكن هناك بعض السيناريوهات المحتملة منها التحول إلى تنظيمات مسلحة واتجاهها للعنف المسلح لتحقيق أهدافها، وذلك بزيادة وتنشيط اللجان الدعوية والشرعية لاستقطاب المزيد من العناصر للتنظيمات الإرهابية داخل سوريا والإقليم والعالم أجمع، والسيناريو الآخر أن تحاول الاندماج في المجتمع والتخلي عن إيدلوجيتها المتطرفة، وهذا أمر مستبعد في ظل حملها السلاح أو تختفي بعض هذه الجماعات تدريجيًّا بسبب ضعفها.

واختتم: “في كل الأحوال فإن الوضع في سوريا معقد، ومن الصعب التنبؤ بمستقبل تيارات الإسلام السياسي”.

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